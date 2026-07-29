نتنياهو يلتقي وزير الحرب الأمريكي الليلة لبحث الملف الإيراني

أفاد إعلام إسرائيلي، بأن نتنياهو سيلتقي وزير الحرب الأمريكي الليلة لبحث الملف الإيراني، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أصدر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، توجيهات لسلاح الجو للرد على ما اعتبره “ خرق” من حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار، وذلك بعد أن تعرضت آلية هندسية تابعة للاحتلال لأضرار في جنوب لبنان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن "حزب الله أطلق مسيرة انتحارية باتجاه آلية هندسية تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي في منطقة تلة علي الطاهر، ولم تقع إصابات في صفوف القوات"، مشددا على أن "هذا يعد خرقا فادحا لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان من جانب حزب الله".