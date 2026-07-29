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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حقيقة تطبيق الدعم النقدي للخبز.. شعبة المخابز تكشف تفاصيل المنظومة الجديدة

ارشيفية
ارشيفية
منار عبد العظيم
نتيجة الثانوية العامة 2026

أكدت الشعبة العامة للمخابز أن ما يتردد بشأن بدء تطبيق منظومة الدعم النقدي للخبز اعتبارًا من الأول من أغسطس غير صحيح، موضحة أن الدعم العيني للخبز مستمر كما هو دون أي تغيير، وأن المواطنين سيواصلون صرف حصصهم اليومية بنفس الأسعار والضوابط المعمول بها حاليًا.

وأوضحت الشعبة أن المنظومة التي سيتم تطبيقها مطلع أغسطس تستهدف فقط تطوير آليات التعامل المالي بين المطاحن والمخابز، ولا تتعلق بطريقة حصول المواطنين على الخبز المدعم أو قيمة الدعم الذي تتحمله الدولة.

تطبيق نظام الخصم المباشر بين المطاحن والمخابز

وقال خالد فكري رئيس شعبة المخابر بالغرفة التجارية، إن المنظومة الجديدة تعتمد على نظام "الخصم المباشر"، والذي يسمح للمطاحن بتحصيل قيمة القمح بشكل مباشر، فيما تقوم المخابز بشراء الدقيق من المطاحن دون الحاجة إلى نظام التسويات المالية الذي كان معمولًا به خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة تطوير منظومة الخبز، بهدف تبسيط الإجراءات المالية، وتحقيق مزيد من الشفافية، وضمان سرعة إنهاء المعاملات بين جميع أطراف المنظومة.

المواطن لن يتحمل أي أعباء إضافية

وشدد رئيس الشعبة على أن تطبيق النظام الجديد لن يترتب عليه أي أعباء إضافية على المواطنين، مؤكدًا استمرار صرف الخبز المدعم بواقع خمسة أرغفة يوميًا لكل فرد مقيد على بطاقة التموين، بسعر 20 قرشًا للرغيف ووزن 90 جرامًا، مع استمرار الدولة في تحمل فارق تكلفة الإنتاج.

وأشار إلى أن كل ما يثار بشأن تغيير سعر الرغيف أو تقليل عدد الأرغفة لا يمت للحقيقة بصلة.

زيادة تكلفة إنتاج جوال الدقيق

وكشف أن وزارة التموين وافقت على رفع تكلفة إنتاج جوال الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز المدعم من 503 جنيهات إلى 553 جنيهًا، بزيادة تبلغ 50 جنيهًا، وذلك لمواجهة الارتفاع المستمر في تكاليف التشغيل ومساندة أصحاب المخابز.

وأوضح أن هذه الزيادة تهدف إلى الحفاظ على استقرار إنتاج الخبز المدعم وضمان استمرار عمل المخابز بكفاءة، دون أن ينعكس ذلك على المواطن.

مطالب بإعادة تقييم تكلفة الإنتاج

وأشار إلى أن الشعبة طالبت بزيادة أكبر في تكلفة الإنتاج تصل إلى نحو 40%، لمواكبة الزيادات التي شهدتها مستلزمات التشغيل، إلا أن الوزارة أقرت زيادة تقارب 10% في المرحلة الحالية، مع الاتفاق على إعادة دراسة التكلفة خلال الفترة المقبلة وفقًا لتطورات السوق.

وأكد أن المراجعات الدورية لتكلفة التشغيل تمثل عنصرًا مهمًا للحفاظ على استقرار المنظومة وضمان استمرار إنتاج الخبز بالجودة المطلوبة.

جاهزية كاملة للتطبيق اعتبارًا من أول أغسطس

واختتم رئيس الشعبة تصريحاته بالتأكيد على أن جميع المخابز أصبحت مستعدة لتطبيق نظام الخصم المباشر اعتبارًا من الأول من أغسطس، بعد تأجيل التنفيذ لمدة شهر، مشددًا على أن المنظومة الجديدة تستهدف تنظيم العلاقة المالية بين المطاحن والمخابز فقط، بينما تظل منظومة الخبز المدعم وحقوق المواطنين دون أي تغيير.

الشعبة العامة للمخابز الدعم العيني الدعم العيني للخبز رئيس الشعبة العامة للمخابز

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