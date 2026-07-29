هل تتغير منظومة دعم الخبز؟ وماذا سيحدث اعتبارًا من أول أغسطس؟

حسمت الشعبة العامة لـ المخابز الجدل المثار بشأن تطبيق الدعم النقدي للخبز، مؤكدة أن هذه المنظومة لم تدخل حيز التنفيذ، وأن ما سيبدأ تطبيقه اعتبارًا من الأول من أغسطس يقتصر على آلية جديدة لتنظيم التعاملات المالية بين المطاحن والمخابز، دون أي تغيير في حقوق المواطنين أو قيمة الدعم المخصص لرغيف الخبز.

الخصم المباشر بدلًا من نظام التسويات

أكد رئيس الشعبة العامة للمخابز أن المنظومة الجديدة تعتمد على نظام "الخصم المباشر"، والذي يتيح للمطاحن تحصيل قيمة القمح بصورة مباشرة، فيما تقوم المخابز بشراء الدقيق بشكل مباشر، بدلًا من النظام السابق الذي كان يعتمد على التسويات والتعويضات المالية بين أطراف منظومة إنتاج الخبز.

وأوضح أن هذه الخطوة تستهدف تطوير آليات العمل داخل المنظومة وتحقيق قدر أكبر من الانضباط والشفافية في التعاملات المالية، دون أن يترتب عليها أي تغيير في منظومة الدعم المقدمة للمواطنين.

لا مساس بحصة المواطن

وشدد على أن تطبيق منظومة الخصم المباشر لن ينعكس على المواطن بأي صورة، مؤكدًا استمرار صرف الخبز المدعم بنفس الضوابط الحالية، بواقع خمسة أرغفة يوميًا لكل فرد مقيد على بطاقة التموين، بسعر 20 قرشًا للرغيف ووزن 90 جرامًا، مع استمرار الدولة في تحمل قيمة الدعم.

زيادة تكلفة الإنتاج لدعم المخابز

وأشار إلى أن الاجتماع الأخير مع وزير التموين تناول استعدادات المخابز لتطبيق المنظومة الجديدة، إلى جانب مراجعة تكلفة إنتاج الخبز، موضحًا أنه تقررت زيادة تكلفة إنتاج جوال الدقيق من 503 جنيهات إلى 553 جنيهًا، بزيادة قدرها 50 جنيهًا، بهدف تخفيف الأعباء عن أصحاب المخابز ومساعدتهم على الاستمرار في الإنتاج.

مراجعة جديدة لتكلفة التشغيل

وأوضح أن الشعبة طالبت بزيادة تكلفة الإنتاج بنسبة 40% لمواكبة الارتفاعات التي شهدتها مستلزمات التشغيل، إلا أن الوزارة وافقت في المرحلة الحالية على زيادة تقارب 10%، مع الاتفاق على إعادة تقييم التكلفة خلال الفترة المقبلة بما يحقق التوازن بين استدامة تشغيل المخابز والحفاظ على جودة إنتاج الخبز المدعم.

استعدادات لتطبيق المنظومة

واختتم بالتأكيد على أن المخابز أصبحت جاهزة لتطبيق منظومة الخصم المباشر اعتبارًا من الأول من أغسطس، بعد تأجيل تنفيذها من الأول من يوليو، مشددًا على أن المنظومة تستهدف تنظيم الجوانب المالية داخل سلسلة إنتاج الخبز، دون المساس بحقوق المواطنين أو تغيير آليات حصولهم على الخبز المدعم.