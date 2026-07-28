شعبة المخابز : لا تغيير في قيمة الدعم أو عدد الأرغفة المخصصة للمواطنين في منظومة الخبز الجديدة

أكد عبد الله غراب، رئيس شعبة المخابز العامة باتحاد الغرف التجارية إن المواطن لن يتأثر بتطبيق منظومة الدعم الجديدة، " الخصم المباشر مؤكدا أن الكمية المحددة لكل مواطن ستظل خمسة أرغفة يوميا لكل فرد على بطاقة التموين.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" المذاع على شاشة "النهار": "منظومة الخبز المدعم لن تشهد أي تغيير، ولن يتضرر المواطن من تطبيق النظام الجديد، قائلًا: "موجودة زي ما هي، خمسة أرغفة للمواطن على بطاقة التموين، وبسعر 20 قرشًا، ولن يتأثر أو يتغير وزن الرغيف البالغ 90 جرامًا."



وأكد غراب أن تطبيق منظومة «الخصم المباشر» لا يحقق فائدة مباشرة للمخابز، موضحًا: " هو بيعدل النظام." مشددا أن منظومة الخبز الجديدة لا تتضمن أي تغيير في قيمة الدعم أو عدد الأرغفة المخصصة للمواطنين، وإنما تستهدف فقط تطوير آليات إدارة المنظومة وتحسين كفاءة التشغيل.



وأشار إلى أن التغيير في النظام الجديد يخص آلية التعامل مع المطاحن، موضحًا أن صاحب المطحن سيتسلم القمح من الوزارة بعد سداد قيمته مقدمًا، بدلًا من النظام المعمول به حاليًا.