محافظ الغربية: استمرار الحملات التموينية لضمان جودة رغيف الخبز والتصدي لأي مخالفات

وجه اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، اليوم الثلاثاء، بتكثيف الرقابة على المخابز البلدية المدعمة، واستجابةً لشكاوى المواطنين.

وتم تنفيذ حملات تفتيشية على مخابز قريتي شوبر وخرسيت بمركز طنطا، للتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات القانونية لرغيف الخبز.

توجيهات محافظ الغربية

أسفرت الحملات عن تحرير 13 محضرًا بالمناطق المستهدفة، تضمنت مخالفات لنقص وزن الخبز، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، وعدم نظافة أدوات العجين، إلى جانب 6 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء.

كما أسفرت الحملات التي نفذتها إدارة تموين بسيون عن تحرير 8 محاضر، شملت مخالفات نقص وزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، ليصل إجمالي المحاضر والإجراءات التي تم اتخاذها إلى 21 محضرًا.

ردع مخالفين

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات الرقابية اليومية على المخابز بمختلف مراكز ومدن المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها، بما يضمن الحفاظ على جودة رغيف الخبز ووصول الدعم إلى مستحقيه.