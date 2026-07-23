رئيس جامعة طنطا يفتتح معملا رقميا لطب الأسنان وعيادة للدراسات العليا

افتتح الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، اليوم أعمال التطوير والتجديد بإدارات شؤون الطلاب والدراسات العليا، ورعاية الطلاب، إلى جانب افتتاح المعمل الرقمي بكلية طب الأسنان بالجامعة، وعيادة خاصة بالدراسات العليا، ويأتي هذا الافتتاح في إطار استراتيجية الجامعة المتكاملة لتحديث بنيتها التحتية والارتقاء بجميع الخدمات الأكاديمية والبحثية المقدمة للطلاب والباحثين، وبما يضمن تقديم بيئة تعليمية متطورة تتواكب مع المعايير الحديثة.

توجيهات رئيس جامعة طنطا

جاء ذلك بحضور الدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة فاتن أبوطالب عميد كلية طب الأسنان إلى جانب وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وخلال الجولة التفقدية، تفقد رئيس الجامعة التجهيزات الجديدة بالكلية والأنظمة الإلكترونية المتبعة داخل إدارات شؤون الطلاب والدراسات العليا، والتي جرى ميكنتها بالكامل لتسريع تقديم الخدمات اليومية وتسهيل إجراءات القيد والتسجيل واستخراج الشهادات والمستندات بأساليب إلكترونية مرنة.

تحرك جامعة طنطا

أكد الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، أن الجامعة تضع التحول الرقمي وتطوير المرافق الإدارية والبحثية على رأس أولوياتها لتحسين جودة العملية التعليمية والبحثية، مضيفاً أن هذه الافتتاحات تأتي كجزء من رؤية الجامعة الشاملة للارتقاء بكفاءة العمل وتسهيل المعاملات الإدارية للطلاب والباحثين، متابعاً أن كلية طب الأسنان تمثل صرحاً علمياً وطبياً بارزاً، وتزويدها بمعامل أبحاث متطورة يدعم قدرة شباب الباحثين على إجراء أبحاث علمية ذات مرجعية وقيمة طبية مجتمعية ملموسة.

تبادل الخبرات

أضاف الدكتور حاتم أمين أن المعمل الرقمي الجديد يمثل إضافة نوعية حقيقية للكلية، حيث تم تزويده بأحدث الأجهزة والتقنيات العلمية لدعم البحث العلمي التطبيقي لمرحلتي الماجستير والدكتوراه وتطوير الخدمة العلاجية والبحثية بالكلية.

تحسين خدمات التطوير

ومن جانبها، ثمنت الدكتورة فاتن أبو طالب الدعم المستمر من إدارة الجامعة للكلية وتذليل كافة العقبات لاستكمال خطط التطوير، مشيرة إلى أن تطوير قطاعي شؤون الطلاب والدراسات العليا يستهدف اختصار الوقت والجهد على الطلاب والباحثين والاعتماد على أنظمة إلكترونية حديثة.