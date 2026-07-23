قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام إيراني: مقتل شخصين إثر ضربة أمريكية قرب منفذ الشلامجة الحدودي
هل الصدقة تنفع الميت في قبره؟.. حكم التصدق عن المتوفى وأفضل الصدقات الجارية
طارق السيد: معتمد جمال ضحى من أجل الزمالك.. والإدارة لم ترد له الجميل
أفاتار 07 الجديدة 2026 تظهر لأول مرة
لمنع التراشق ونقل "الترند".. قرارات وضوابط جديدة من "الأعلى للإعلام" لقناتي الأهلي والزمالك
الحرس الثوري الإيراني: انفجار ناقلة نفط بعد محاولة 3 سفن عبور مسار ملغم جنوب مضيق هرمز
إيران: انفجار ناقلة نفط وتراجع ناقلتين أثناء محاولة عبور مضيق هرمز
95 مليار دولار.. النواب الأمريكي يقر موازنة ضخمة لتمويل الحرب على إيران وأجندة ترامب
هل هدد الزمالك بالانسحاب حال مشاركة الأهلي بدوري الأبطال؟.. اعرف الحقيقة
ما حكم إخراج جثة الميت بعد الدفن؟ دار الإفتاء تحسم الجدل
خبير: تنزانيا ورقة مصر الاستراتيجية في شرق أفريقيا.. والاستثمارات سلاح لحماية الأمن القومي
أعلى من 39 درجة.. الأرصاد توضح سبب اختلاف الحرارة المعلنة عن المحسوسة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

طارق السيد: معتمد جمال ضحى من أجل الزمالك.. والإدارة لم ترد له الجميل

طارق السيد
طارق السيد
محمود محسن

وجّه طارق السيد، نجم الزمالك السابق، انتقادات  لإدارة النادي؛ بسبب طريقة تعاملها مع المدير الفني السابق معتمد جمال، مؤكدًا أن الأخير حقق نجاحات كبيرة في ظروف استثنائية، دون أن يحظى بالتقدير الذي يستحقه.

وقال السيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامح “من ماسبيرو”، عبر “القناة الأولى المصرية”، إن معتمد جمال قاد الفريق وسط أزمات مالية وإدارية معقدة، إلى جانب إيقاف القيد ونقص العناصر، ورغم ذلك نجح في تحقيق نتائج وإنجازات مهمة، مشيرًا إلى أنه لم يتلق حتى الآن أي تواصل رسمي من الإدارة بشأن مستقبله.

وانتقد نجم الزمالك السابق إعلان التعاقد مع المدير الفني الصربي رازوفيتش، مؤكدًا أن معتمد جمال رفض عروضًا تلقاها من أندية أخرى، مفضلًا البقاء لخدمة الزمالك في ظل أزماته، وهو ما كان يستوجب التعامل معه بصورة أكثر احترافية واحترامًا.

وأضاف أن التعاقد مع جهاز فني أجنبي مقابل نحو 800 ألف دولار سنويًا يتعارض مع الحديث المتكرر عن الأزمة المالية التي يعاني منها النادي، متسائلًا عن أولويات الإدارة في ظل احتياجات الفريق والالتزامات المالية القائمة.

نهاية الموسم الماضي

وأشار إلى أن الزمالك بات متأخرًا في الاستعداد للموسم الجديد، إذ لم يبدأ فترة الإعداد رغم اقتراب انطلاق الدوري، وهو ما يثير القلق بشأن جاهزية الفريق، خاصة بعد حصول اللاعبين على راحة طويلة امتدت منذ نهاية الموسم الماضي.

طارق السيد الزمالك معتمد جمال الفريق إنجازات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

الإيجار القديم بعد قرار مجلس الوزراء.. زيادات سنوية وفترات انتقالية قبل انتهاء العقود

قانون الإيجار القديم

قرار عاجل من مفوضية الدستورية بشأن دعوى الطعن على قانون الإيجار القديم

الحرارة

ذروة الحر تضرب مصر.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

أوائل الثانوية العامة 2026

قبل ساعات من اعتمادها.. الشروط الكاملة لاختيار أوائل الثانوية العامة 2026

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سجل 6000 جنيه.. سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم

الأرصاد

انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف موعد تراجع درجات الحرارة

خالد الغندور

تثبيت عدد الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية.. ومشاركة الأهلي مرتبطة برخصة الزمالك.. تفاصيل

أرشيفية

العثور على أشلاء سيدة داخل شقة بسيدي بشر.. وتحقيقات مكثفة لكشف الجريمة

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

كان بيزور شقيقته.. وفاة عجوز مسن عقب سقوطه من الطابق الثالث لاختلال توازنه بالمحلة

صحة الغربية

إنجاز للقطاع الصحي بالغربية.. وحدة طب أسرة شبراتنا تحصل على الاعتماد المبدئي وفق معايير الجودة القومية GAHAR

المتهم

بسبب التأخر في إحضار المشاريب.. قائد سيارة يحطم محتويات مقهى بالبحيرة

بالصور

باربى.. هنا الزاهد تلفت الانتباه بأنوثتها

هنا الزاهد تلفت الانتباه بإنوثتها
هنا الزاهد تلفت الانتباه بإنوثتها
هنا الزاهد تلفت الانتباه بإنوثتها

بالبوركينى.. مى عز الدين تطلق براند مايوهات

مى عز الدين تطلق براند مايوهات
مى عز الدين تطلق براند مايوهات
مى عز الدين تطلق براند مايوهات

جرعة وطنية تنويرية.. البابا تواضروس يروي 5 حكايات عن مصر لأطفال لوجوس چونيور

البابا تواضروس
البابا تواضروس
البابا تواضروس

قصير فوق الركبة.. ابنة نسرين أمين تثير الجدل بإطلالتها

.ابنة نسرين أمين تثير الجدل بإطلالتها
.ابنة نسرين أمين تثير الجدل بإطلالتها
.ابنة نسرين أمين تثير الجدل بإطلالتها

فيديو

أغنية أنا الصياد

أنا الصياد .. أغنية جديدة لمصطفى كامل من كلماته وألحانه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد