طارق السيد: معتمد جمال ضحى من أجل الزمالك.. والإدارة لم ترد له الجميل

وجّه طارق السيد، نجم الزمالك السابق، انتقادات لإدارة النادي؛ بسبب طريقة تعاملها مع المدير الفني السابق معتمد جمال، مؤكدًا أن الأخير حقق نجاحات كبيرة في ظروف استثنائية، دون أن يحظى بالتقدير الذي يستحقه.

وقال السيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامح “من ماسبيرو”، عبر “القناة الأولى المصرية”، إن معتمد جمال قاد الفريق وسط أزمات مالية وإدارية معقدة، إلى جانب إيقاف القيد ونقص العناصر، ورغم ذلك نجح في تحقيق نتائج وإنجازات مهمة، مشيرًا إلى أنه لم يتلق حتى الآن أي تواصل رسمي من الإدارة بشأن مستقبله.

وانتقد نجم الزمالك السابق إعلان التعاقد مع المدير الفني الصربي رازوفيتش، مؤكدًا أن معتمد جمال رفض عروضًا تلقاها من أندية أخرى، مفضلًا البقاء لخدمة الزمالك في ظل أزماته، وهو ما كان يستوجب التعامل معه بصورة أكثر احترافية واحترامًا.

وأضاف أن التعاقد مع جهاز فني أجنبي مقابل نحو 800 ألف دولار سنويًا يتعارض مع الحديث المتكرر عن الأزمة المالية التي يعاني منها النادي، متسائلًا عن أولويات الإدارة في ظل احتياجات الفريق والالتزامات المالية القائمة.

نهاية الموسم الماضي

وأشار إلى أن الزمالك بات متأخرًا في الاستعداد للموسم الجديد، إذ لم يبدأ فترة الإعداد رغم اقتراب انطلاق الدوري، وهو ما يثير القلق بشأن جاهزية الفريق، خاصة بعد حصول اللاعبين على راحة طويلة امتدت منذ نهاية الموسم الماضي.