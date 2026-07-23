موجز أخبار الوادي الجديد.. حملة مكثفة لرفع الإشغالات بباريس.. وقافلة طبية مجانية متعددة التخصصات

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

حملة مكثفة لرفع الإشغالات وقطع الوصلات غير القانونية في باريس بالوادي الجديد

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، جهودها الميدانية لضبط الشارع والحفاظ على المظهر الحضاري، حيث قاد علي نجاح، رئيس المركز، جولة تفقدية موسعة بشوارع المنطقة الغربية بمدينة باريس، لمتابعة مستوى الخدمات ورصد المخالفات والتعامل الفوري معها.

وأسفرت الجولة عن توجيه حملات مكثفة لرفع الإشغالات والتعديات التي تعيق حركة المواطنين والمركبات، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة لاستغلال الأرصفة والطرق العامة، بما يضمن تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على الوجه الحضاري للمدينة.

كما وجه رئيس المركز باتخاذ إجراءات حاسمة تجاه وصلات المياه غير القانونية التي تم رصدها داخل الكتل السكنية، والتي تُستخدم في ري أشجار النخيل دون عدادات وبالمخالفة للقانون، حيث تم البدء في قطع هذه الوصلات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حفاظًا على موارد الدولة ومنع إهدار المياه.

وأكد علي نجاح أن رئاسة المركز لن تتهاون مع أي مخالفة تمس المرافق العامة أو تؤثر على حقوق المواطنين، مشددًا على تحرير محاضر فورية للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت مخالفته للتعليمات والقوانين المنظمة.

وأشار إلى أن الحملات الميدانية مستمرة بجميع أحياء المدينة والقرى التابعة للمركز، بهدف القضاء على المظاهر العشوائية، والتصدي لكافة أشكال التعديات على المرافق والخدمات العامة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الانضباط بالشوارع.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس لرفع كفاءة منظومة العمل الميداني، والحفاظ على الموارد العامة، وتحسين البيئة الحضرية، وتوفير بيئة آمنة ومنظمة تليق بأهالي المركز.

قافلة طبية مجانية متعددة التخصصات تخدم أهالي باريس بالوادي الجديد السبت المقبل

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، تنظيم قافلة طبية شاملة ومجانية بمستشفى باريس المركزي يوم السبت الموافق 25 يوليو 2026، وذلك تنفيذًا لتوجيهات حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، وفي إطار جهود المحافظة لتوفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين والتخفيف عن كاهل الأسر بالقرى والمناطق المختلفة.

وأوضح علي نجاح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس أن القافلة تُنظم بالتعاون مع جمعية رسالة، وتستهدف تقديم خدمات الكشف والعلاج بالمجان لأهالي المركز والقرى التابعة له، بما يسهم في تعزيز مستوى الرعاية الصحية والوصول بالخدمات الطبية إلى أكبر عدد من المواطنين.

وتضم القافلة نخبة من الأطباء المتخصصين في العديد من التخصصات الطبية، تشمل الباطنة، والأطفال، والنساء والتوليد، والجلدية، والمسالك البولية، والجراحة، والمخ والأعصاب، والرمد، والتغذية العلاجية، وطب الأسنان، إلى جانب تقديم خدمات التحاليل الطبية من خلال معمل متكامل داخل القافلة.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال القافلة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا وتستمر حتى السادسة مساءً بمقر مستشفى باريس المركزي، مع توفير الأدوية والعلاجات اللازمة للحالات المستحقة وفقًا للتشخيص الطبي.

وأكد رئيس المركز أن تنظيم هذه القافلة يأتي ضمن سلسلة من المبادرات والفعاليات الخدمية التي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الوحدة المحلية تحرص على التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لدعم جهود الدولة في قطاع الصحة وتحقيق أفضل استفادة ممكنة للأهالي.

ودعت الوحدة المحلية جميع المواطنين إلى الاستفادة من الخدمات الطبية والعلاجية المجانية التي تقدمها القافلة، مؤكدةً أن الكشف والخدمات العلاجية متاحة للجميع دون أي مقابل، بما يعكس جهود الدولة في دعم المنظومة الصحية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

أنشطة متنوعة لمديرية العمل بالوادي الجديد لدعم التشغيل والتدريب

تواصل مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد تنفيذ خطتها لدعم سوق العمل وتنمية مهارات الشباب وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال التوسع في برامج التدريب المهني، ومتابعة تطبيق منظومة التحول الرقمي، وتنفيذ الحملات التفتيشية لضمان الالتزام بأحكام قانون العمل وحماية حقوق العاملين، وذلك في إطار توجيهات وزارة العمل لتعزيز فرص التشغيل .

تفعيل منظومة كعب العمل عبر منصة مصر الرقمية

عقدت مديرية العمل بالوادي الجديد اجتماعًا لمتابعة تفعيل منظومة كعب العمل إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، وذلك في إطار جهود وزارة العمل للتحول الرقمي وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين. وتناول الاجتماع آليات التنفيذ والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان سرعة إنجاز الخدمات ورفع كفاءة الأداء، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للباحثين عن فرص العمل.



انطلاق دورة التفصيل والخياطة بقرية الراشدة

أطلقت مديرية العمل بالوادي الجديد دورة تدريبية في مجال التفصيل والخياطة بالوحدة المتنقلة بقرية الراشدة، ضمن خطة الوزارة لتأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل وتوفير فرص تدريب مهني تتناسب مع احتياجات المجتمع المحلي. وتهدف الدورة إلى تنمية المهارات الحرفية للمتدربين وفتح آفاق جديدة للعمل الحر والمشروعات الصغيرة.



حملة تفتيشية للتأكد من خلو المنشآت من عمالة الأطفال

نفذ مكتب عمل القصر حملة تفتيشية على عدد من المنشآت بنطاق المركز، للتأكد من الالتزام بأحكام قانون العمل وعدم تشغيل الأطفال بالمخالفة للقانون.

وأسفرت الحملة عن التأكد من خلو المنشآت التي تم المرور عليها من عمالة الأطفال، مع توعية أصحاب الأعمال بأهمية الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية وحماية حقوق العاملين.