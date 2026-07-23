قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران: انفجار ناقلة نفط وتراجع ناقلتين أثناء محاولة عبور مضيق هرمز
95 مليار دولار.. النواب الأمريكي يقر موازنة ضخمة لتمويل الحرب على إيران وأجندة ترامب
هل هدد الزمالك بالانسحاب حال مشاركة الأهلي بدوري الأبطال؟.. اعرف الحقيقة
ما حكم إخراج جثة الميت بعد الدفن؟ دار الإفتاء تحسم الجدل
خبير: تنزانيا ورقة مصر الاستراتيجية في شرق أفريقيا.. والاستثمارات سلاح لحماية الأمن القومي
أعلى من 39 درجة.. الأرصاد توضح سبب اختلاف الحرارة المعلنة عن المحسوسة
ليلة مشتعلة.. القيادة الأمريكية تكشف تفاصيل ضربات جديدة ضد إيران
صاروخ يصيب محطة كهرباء قرب المفاعل النووي في بوشهر الإيرانية
أزمة زيزو مستمرة.. الزمالك يرفض قرار حفظ القضية ويطالب بحقوق النادي
«سي إن إن»: معلومات إسرائيلية تربط منشأة «جبل الفأس» الإيرانية بالبرنامج النووي
التعليم العالي تكشف موعد تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة
هل التبرع بأجهزة تكييف للمسجد يدخل في الصدقات الجارية؟.. الإفتاء تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كلام ماما تجمع مسلم وبوسي.. أغنية فيلم خلي بالك من نفسك تحقق نجاحًا كبيرًا

كلام ماما تجمع مسلم وبوسي
كلام ماما تجمع مسلم وبوسي
أوركيد سامي

شهدت الساحة الغنائية طرح أغنية كلام ماما »، التي تجمع لأول مرة بين المطرب مسلم والمطربة بوسي، لتكون الأغنية الدعائية لفيلم «خلي بالك من نفسك»، في تعاون جديد لفت الأنظار منذ اللحظات الأولى لطرحه.

وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا بعد ساعات قليلة من طرحها، حيث حصدت تفاعلًا واسعًا من الجمهور عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب نسب مشاهدة واستماع مرتفعة، خاصة مع الإيقاع السريع والكلمات التي جاءت متماشية مع أجواء الفيلم، وهو ما ساهم في انتشارها بشكل لافت.

وتعد أغنية «كلام  ماما» إحدى أبرز العناصر الترويجية لفيلم «خلي بالك من نفسك»، إذ تعكس أجواء العمل الذي يجمع بين الكوميديا والأكشن والتشويق، في إطار مليء بالمواقف والمفاجآت.

ويضم الفيلم نخبة كبيرة من النجوم، على رأسهم ياسمين عبد العزيز، وأحمد السقا، ولبلبة، ومحمد رضوان، وغادة فلفل، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، منهم هدى الإتربي، وكريم فهمي، ونوران ماجد، وعدد كبير من الفنانين.

وتدور أحداث فيلم «خلي بالك من نفسك» في إطار يجمع بين الكوميديا والأكشن والتشويق، من خلال سلسلة من المواقف غير المتوقعة التي تقلب حياة أبطاله رأسًا على عقب، لتتوالى الأحداث في أجواء مليئة بالإثارة والمفارقات الكوميدية.

الفيلم من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة سينرجي، ويواصل جذب اهتمام الجمهور بالتزامن مع طرح الأغنية الدعائية، التي أصبحت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في انتظار استمرار نجاح الفيلم خلال فترة عرضه.

اخبار الفن نجوم الفن مسلم وبوسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوائل الثانوية العامة 2026

أوائل الثانوية العامة 2026 ..تفاصيل عاجلة بشأنهم قبل أيام من إعلان النتيجة

اجتماع رئيس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم

الإيجار القديم

الإيجار القديم بعد قرار مجلس الوزراء.. زيادات سنوية وفترات انتقالية قبل انتهاء العقود

قانون الإيجار القديم

قرار عاجل من مفوضية الدستورية بشأن دعوى الطعن على قانون الإيجار القديم

الزمالك

رسالة مثيرة من الزمالك بعد تأجيل قرار كاف بشأن دوري أبطال إفريقيا

صورة ارشيفية

ذروة الموجة الحارة تضرب مصر.. وهذا موعد تراجع درجات الحرارة

الحرارة

ذروة الحر تضرب مصر.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

القصة الكاملة لـ أزمة اللعب مكاري يونان في اختبارات الاتحاد السكندري

اعتذار رسمي.. القصة الكاملة لـ أزمة اللاعب مكاري يونان في اختبارات الاتحاد

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة

المنتخب والحكام.. اتحاد الكرة يحسم ملفات المرحلة المقبلة في أول اجتماع بعد كأس العالم

محمد هاني

ربيع ياسين: محمد هاني الأفضل في مركزه.. وبنجديدة صفقة سوبر وحان وقت مصطفى شوبير

عموتة

معجب بقدراته.. شبانة يكشف عن رأي عموتة في عمرو الجزار بالأهلي

بالصور

بالبوركينى.. مى عز الدين تطلق براند مايوهات

مى عز الدين تطلق براند مايوهات
مى عز الدين تطلق براند مايوهات
مى عز الدين تطلق براند مايوهات

جرعة وطنية تنويرية.. البابا تواضروس يروي 5 حكايات عن مصر لأطفال لوجوس چونيور

البابا تواضروس
البابا تواضروس
البابا تواضروس

قصير فوق الركبة.. ابنة نسرين أمين تثير الجدل بإطلالتها

.ابنة نسرين أمين تثير الجدل بإطلالتها
.ابنة نسرين أمين تثير الجدل بإطلالتها
.ابنة نسرين أمين تثير الجدل بإطلالتها

طريقة عمل البطاطس الفريسكاس

طريقة عمل البطاطس الفريسكاس
طريقة عمل البطاطس الفريسكاس
طريقة عمل البطاطس الفريسكاس

فيديو

أغنية أنا الصياد

أنا الصياد .. أغنية جديدة لمصطفى كامل من كلماته وألحانه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد