كلام ماما تجمع مسلم وبوسي.. أغنية فيلم خلي بالك من نفسك تحقق نجاحًا كبيرًا

شهدت الساحة الغنائية طرح أغنية كلام ماما »، التي تجمع لأول مرة بين المطرب مسلم والمطربة بوسي، لتكون الأغنية الدعائية لفيلم «خلي بالك من نفسك»، في تعاون جديد لفت الأنظار منذ اللحظات الأولى لطرحه.

وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا بعد ساعات قليلة من طرحها، حيث حصدت تفاعلًا واسعًا من الجمهور عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب نسب مشاهدة واستماع مرتفعة، خاصة مع الإيقاع السريع والكلمات التي جاءت متماشية مع أجواء الفيلم، وهو ما ساهم في انتشارها بشكل لافت.

وتعد أغنية «كلام ماما» إحدى أبرز العناصر الترويجية لفيلم «خلي بالك من نفسك»، إذ تعكس أجواء العمل الذي يجمع بين الكوميديا والأكشن والتشويق، في إطار مليء بالمواقف والمفاجآت.

ويضم الفيلم نخبة كبيرة من النجوم، على رأسهم ياسمين عبد العزيز، وأحمد السقا، ولبلبة، ومحمد رضوان، وغادة فلفل، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، منهم هدى الإتربي، وكريم فهمي، ونوران ماجد، وعدد كبير من الفنانين.

وتدور أحداث فيلم «خلي بالك من نفسك» في إطار يجمع بين الكوميديا والأكشن والتشويق، من خلال سلسلة من المواقف غير المتوقعة التي تقلب حياة أبطاله رأسًا على عقب، لتتوالى الأحداث في أجواء مليئة بالإثارة والمفارقات الكوميدية.

الفيلم من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة سينرجي، ويواصل جذب اهتمام الجمهور بالتزامن مع طرح الأغنية الدعائية، التي أصبحت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في انتظار استمرار نجاح الفيلم خلال فترة عرضه.