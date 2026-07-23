قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام إيراني: مقتل شخصين إثر ضربة أمريكية قرب منفذ الشلامجة الحدودي
هل الصدقة تنفع الميت في قبره؟.. حكم التصدق عن المتوفى وأفضل الصدقات الجارية
طارق السيد: معتمد جمال ضحى من أجل الزمالك.. والإدارة لم ترد له الجميل
أفاتار 07 الجديدة 2026 تظهر لأول مرة
لمنع التراشق ونقل "الترند".. قرارات وضوابط جديدة من "الأعلى للإعلام" لقناتي الأهلي والزمالك
الحرس الثوري الإيراني: انفجار ناقلة نفط بعد محاولة 3 سفن عبور مسار ملغم جنوب مضيق هرمز
إيران: انفجار ناقلة نفط وتراجع ناقلتين أثناء محاولة عبور مضيق هرمز
95 مليار دولار.. النواب الأمريكي يقر موازنة ضخمة لتمويل الحرب على إيران وأجندة ترامب
هل هدد الزمالك بالانسحاب حال مشاركة الأهلي بدوري الأبطال؟.. اعرف الحقيقة
ما حكم إخراج جثة الميت بعد الدفن؟ دار الإفتاء تحسم الجدل
خبير: تنزانيا ورقة مصر الاستراتيجية في شرق أفريقيا.. والاستثمارات سلاح لحماية الأمن القومي
أعلى من 39 درجة.. الأرصاد توضح سبب اختلاف الحرارة المعلنة عن المحسوسة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أفاتار 07 الجديدة 2026 تظهر لأول مرة

سيارة أفاتار 07 موديل 2026 الجديدة
سيارة أفاتار 07 موديل 2026 الجديدة
إبراهيم القادري

كشفت شركة أفاتار عن طرازها الجديد أفاتار 07 موديل 2026 ، وتنتمي 07 لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، وتمتلك تصميما عصريا وجذابا.

سيارة أفاتار 07 موديل 2026 الجديدة 

محرك أفاتار 07 موديل 2026

سيارة أفاتار 07 موديل 2026 الجديدة 

تحصل سيارة أفاتار 07 موديل 2026 على قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 310 حصان، وبها عزم دوران 333 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5.5 ثانية، وبها بطارية سعة 39.05 كيلووات/ساعة .

سيارة أفاتار 07 موديل 2026 الجديدة 

أبعاد أفاتار 07 موديل 2026

سيارة أفاتار 07 موديل 2026 الجديدة 

تأتى سيارة أفاتار 07 موديل 2026 في سوق السيارات بطول 4825 مم، وعرض 1980 مم، وارتفاع 1610 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2940 مم.

مواصفات أفاتار 07 موديل 2026

سيارة أفاتار 07 موديل 2026 الجديدة 

زودت سيارة أفاتار 07 موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، شاشة أمامية عريضة مقاس 35.4 بوصة، وبها شاشة وسطية مقاس 15.6 بوصة، وبها شاشة تحكم خلفية مقاس 6.7 بوصة، وبها أبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

وبها شاحن لاسلكي بقوة 50 واط، وإضاءة محيطية مكونة من 64 لونا، وبها نظام صوتي من ميريديان يضم 25 سماعة، ومقعدين أماميين بوضعية انعدام الجاذبية، إلى جانب التدفئة والتهوية والتدليك وكسوة من جلد نابا.

سيارة أفاتار 07 موديل 2026 الجديدة 

وتضم السيارة أفاتار 07 موديل 2026، 9 وسائد هوائية، وبها كاميرات رؤية محيطية بزاوية 360 درجة، وبها 12 حساس بالموجات فوق الصوتية ورادار، ورادار بالموجات المليمترية، وبها مثبت سرعة متكيف، وبها نظام الكبح التلقائي للطوارئ، ومراقبة النقاط العمياء، والحفاظ على منتصف المسار، والتحذير من الاصطدامات، وبها مساعد الركن عن بعد، ومساعد الركن التلقائي.

أفاتار 07 موديل 2026 شركة أفاتار 07 محرك أفاتار 07 موديل 2026 أبعاد أفاتار 07 موديل 2026 مواصفات أفاتار 07 مواصفات أفاتار 07 موديل 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

الإيجار القديم بعد قرار مجلس الوزراء.. زيادات سنوية وفترات انتقالية قبل انتهاء العقود

قانون الإيجار القديم

قرار عاجل من مفوضية الدستورية بشأن دعوى الطعن على قانون الإيجار القديم

الحرارة

ذروة الحر تضرب مصر.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

أوائل الثانوية العامة 2026

قبل ساعات من اعتمادها.. الشروط الكاملة لاختيار أوائل الثانوية العامة 2026

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سجل 6000 جنيه.. سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم

الأرصاد

انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف موعد تراجع درجات الحرارة

خالد الغندور

تثبيت عدد الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية.. ومشاركة الأهلي مرتبطة برخصة الزمالك.. تفاصيل

أرشيفية

العثور على أشلاء سيدة داخل شقة بسيدي بشر.. وتحقيقات مكثفة لكشف الجريمة

ترشيحاتنا

الفنان مسلم

مسلم يكشف لـ«صدى البلد» كواليس أغنية كلام ماما والتعاون مع بوسي.. فيديو

كلام ماما تجمع مسلم وبوسي

كلام ماما تجمع مسلم وبوسي.. أغنية فيلم خلي بالك من نفسك تحقق نجاحًا كبيرًا

أحمد العوضي يكشف عن اسم مسلسله الجديد في رمضان 2027.. «سلطان الديب» ينطلق إلى مرحلة التحضيرات

التحصيرات بدأت.. أحمد العوضي يكشف عن اسم مسلسله الجديد في رمضان 2027

بالصور

باربى.. هنا الزاهد تلفت الانتباه بأنوثتها

هنا الزاهد تلفت الانتباه بإنوثتها
هنا الزاهد تلفت الانتباه بإنوثتها
هنا الزاهد تلفت الانتباه بإنوثتها

بالبوركينى.. مى عز الدين تطلق براند مايوهات

مى عز الدين تطلق براند مايوهات
مى عز الدين تطلق براند مايوهات
مى عز الدين تطلق براند مايوهات

جرعة وطنية تنويرية.. البابا تواضروس يروي 5 حكايات عن مصر لأطفال لوجوس چونيور

البابا تواضروس
البابا تواضروس
البابا تواضروس

قصير فوق الركبة.. ابنة نسرين أمين تثير الجدل بإطلالتها

.ابنة نسرين أمين تثير الجدل بإطلالتها
.ابنة نسرين أمين تثير الجدل بإطلالتها
.ابنة نسرين أمين تثير الجدل بإطلالتها

فيديو

أغنية أنا الصياد

أنا الصياد .. أغنية جديدة لمصطفى كامل من كلماته وألحانه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد