أفاتار 07 الجديدة 2026 تظهر لأول مرة

كشفت شركة أفاتار عن طرازها الجديد أفاتار 07 موديل 2026 ، وتنتمي 07 لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، وتمتلك تصميما عصريا وجذابا.

سيارة أفاتار 07 موديل 2026 الجديدة

محرك أفاتار 07 موديل 2026

سيارة أفاتار 07 موديل 2026 الجديدة

تحصل سيارة أفاتار 07 موديل 2026 على قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 310 حصان، وبها عزم دوران 333 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5.5 ثانية، وبها بطارية سعة 39.05 كيلووات/ساعة .

سيارة أفاتار 07 موديل 2026 الجديدة

أبعاد أفاتار 07 موديل 2026

سيارة أفاتار 07 موديل 2026 الجديدة

تأتى سيارة أفاتار 07 موديل 2026 في سوق السيارات بطول 4825 مم، وعرض 1980 مم، وارتفاع 1610 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2940 مم.

مواصفات أفاتار 07 موديل 2026

سيارة أفاتار 07 موديل 2026 الجديدة

زودت سيارة أفاتار 07 موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، شاشة أمامية عريضة مقاس 35.4 بوصة، وبها شاشة وسطية مقاس 15.6 بوصة، وبها شاشة تحكم خلفية مقاس 6.7 بوصة، وبها أبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

وبها شاحن لاسلكي بقوة 50 واط، وإضاءة محيطية مكونة من 64 لونا، وبها نظام صوتي من ميريديان يضم 25 سماعة، ومقعدين أماميين بوضعية انعدام الجاذبية، إلى جانب التدفئة والتهوية والتدليك وكسوة من جلد نابا.

سيارة أفاتار 07 موديل 2026 الجديدة

وتضم السيارة أفاتار 07 موديل 2026، 9 وسائد هوائية، وبها كاميرات رؤية محيطية بزاوية 360 درجة، وبها 12 حساس بالموجات فوق الصوتية ورادار، ورادار بالموجات المليمترية، وبها مثبت سرعة متكيف، وبها نظام الكبح التلقائي للطوارئ، ومراقبة النقاط العمياء، والحفاظ على منتصف المسار، والتحذير من الاصطدامات، وبها مساعد الركن عن بعد، ومساعد الركن التلقائي.