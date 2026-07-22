مازدا 6 E الكهربائية تظهر لأول مرة

كشفت شركة مازدا عن طرازها الجديد مازدا 6 E الكهربائية، وتنتمي 6 E لفئة السيارات السيدان، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وتظهر بتصميم عصري وأنيق وتجهيزات داخلية راقية .

سيارة مازدا 6 E الكهربائية السيدان الجديدة

مواصفات مازدا 6 E الكهربائية

تحتوي سيارة مازدا 6 E الكهربائية علي العديد من المميزات من ضمنها، مجهزة بشاشة تعمل باللمس مركزية مقاس 14.6 بوصة، وبها شاشة عدادات مقاس 10.2 بوصة، وبها مقاعد فاخرة من جلد النابا وجلد الغزال، وتتسع مساحة الصندوق الخلفي إلى 466 لتر، مع مساحة تخزين أمامية إضافية.

محرك مازدا 6 E الكهربائية

سيارة مازدا 6 E الكهربائية السيدان الجديدة

تنتج سيارة مازدا 6 E الكهربائية قوة 254 حصان، وعزم دوران 290 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 7.9 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 175 كم/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 560 كم/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها بطارية سعة 78 كيلووات/ساعة .

سعر مازدا 6 E الكهربائية

سيارة مازدا 6 E الكهربائية السيدان الجديدة

تباع سيارة مازدا 6 E الكهربائية في سوق السيارات السعودي بسعر 187 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة مازدا في صناعة السيارات

سيارة مازدا 6 E الكهربائية السيدان الجديدة

بدأت مازدا رحلتها في هيروشيما عام 1920 كشركة لصناعة الفلين باسم "تويو كورك كوجيو"، وتحولت إلى صناعة الآلات، ثم أطلقت أول مركبة لها عام 1931 وهي شاحنة "مازدا-جو" ثلاثية العجلات، ومنذ إطلاق أول سيارة ركاب (R360) عام 1960، واشتهرت مازدا بتطوير المحركات الدوارة (الوانكل) والأداء الرياضي المبتكر.