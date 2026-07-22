مصر تحقق تراجعا تاريخيا في المعدل المعياري لمرض السرطان

شهدت مصر تقدمًا ملموسًا في مواجهة مرض السرطان، حيث أكدت وزارة الصحة والسكان أن أحدث التقديرات الدولية من مرصد «جلوبوكان» التابع للوكالة الدولية لأبحاث السرطان بمنظمة الصحة العالمية أظهرت انخفاضًا ملحوظًا في عبء الأورام السرطانية على مستوى الجمهورية، وتعد هذه النتائج الإيجابية ثمرة الاستثمار الاستراتيجي في الصحة الوقائية، والمبادرات الرئاسية، والعمل الدؤوب للفرق الطبية المصرية.

يُذكر أن المعدل المعياري للوفيات والإصابات يقيس الخطر بعد استبعاد تأثير تغير عدد السكان وأعمارهم. بينما يقيس تراجع العدد المطلق الانخفاض الحقيقي في عدد الحالات أو الوفيات المسجلة.