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مخاطر خفية في البحر المتوسط تهدّد المُصيفين .. قناديل البحر وبكتيريا آكلة للحوم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مخاطر خفية في البحر المتوسط تهدّد المُصيفين .. قناديل البحر وبكتيريا آكلة للحوم

مخاطر يجب الحذر منها تواجه المصيفين على شاطئ البحر المتوسط
مخاطر يجب الحذر منها تواجه المصيفين على شاطئ البحر المتوسط
آية التيجي

مع توافد ملايين المصيفين إلى شواطئ البحر المتوسط خلال موسم الإجازات الصيفية، حذر خبراء من وجود عدد من الكائنات البحرية والبكتيريا التي قد تسبب إصابات خطيرة، بل قد تهدد الحياة في بعض الحالات إذا لم يتم التعامل معها بالشكل الصحيح.

مخاطر يجب الحذر منها تواجه المصيفين على شاطئ البحر المتوسط

وأشار تقرير نشرته صحيفة Daily Mail البريطانية إلى أن ارتفاع درجات حرارة مياه البحر خلال السنوات الأخيرة أدى إلى تغير النظام البيئي في البحر المتوسط، ما ساهم في انتشار بعض الأنواع السامة في مناطق لم تكن شائعة بها من قبل، وهو ما يزيد احتمالات تعرض المصطافين لها.

وأكد الخبراء أن هذه المخاطر لا تعني تجنب السباحة، وإنما تستدعي الوعي بالكائنات البحرية الخطرة وطرق الإسعافات الأولية اللازمة عند التعرض لها، ومن أخطرها :

ـ قنفذ البحر.. أشواك مؤلمة قد تسبب مضاعفات:
يعد قنفذ البحر من أكثر الكائنات البحرية انتشارًا في البحر المتوسط، ويعيش بين الصخور والمياه الضحلة.

ورغم أنه غير عدواني، فإن الوقوف عليه بالخطأ قد يؤدي إلى وخزات شديدة الألم، مع تورم واحمرار وثقوب في الجلد.

وقد تنكسر الأشواك داخل الجلد، ما يزيد خطر الإصابة بالالتهابات أو تلف الأعصاب والمفاصل إذا لم تُزال بشكل صحيح. وفي حالات نادرة قد تظهر أعراض أكثر خطورة مثل ضعف العضلات أو صعوبة التنفس، وهي حالات تستدعي التدخل الطبي العاجل.

مخاطر يجب الحذر منها تواجه المصيفين على شاطئ البحر المتوسط

ـ قنديل البحر البنفسجي.. لسعة مؤلمة قد تستمر أسابيع:
وحذر التقرير من قنديل البحر البنفسجي، المعروف علميًا باسم Pelagia noctiluca، والذي يعد من أكثر الأنواع إزعاجًا للمصطافين في البحر المتوسط.
وتسبب لسعته ألمًا حارقًا فور حدوثها، يرافقه احمرار وتورم وحكة وظهور طفح جلدي، وقد تستمر الآلام لدى بعض الأشخاص لعدة أسابيع، بينما قد تترك اللسعات الشديدة آثارًا جلدية لفترات طويلة.
وينصح الخبراء بالخروج من الماء فور التعرض للسعة، وغسل المكان بمياه البحر وليس المياه العذبة، مع إزالة بقايا اللوامس برفق دون فرك الجلد، مؤكدين أن استخدام البول لعلاج اللسعة مجرد خرافة لا أساس لها من الصحة.

مخاطر يجب الحذر منها تواجه المصيفين على شاطئ البحر المتوسط

ـ سمكة الأسد.. سم قاتل في أشواكها:
شهد البحر المتوسط خلال السنوات الأخيرة انتشار سمكة الأسد، التي انتقلت من البحر الأحمر وأصبحت موجودة في العديد من المناطق الساحلية.
ورغم أنها لا تهاجم الإنسان، فإن أشواكها السامة قد تسبب ألمًا شديدًا مع تورم واحمرار وتنميل، وقد يصاحبها غثيان وقيء ودوخة. وفي حالات نادرة قد تؤدي إلى صعوبات في التنفس أو مشكلات بالقلب تستوجب العلاج الفوري.

مخاطر يجب الحذر منها تواجه المصيفين على شاطئ البحر المتوسط

ـ سمكة العنكبوت.. تختبئ أسفل الرمال:
تعد سمكة العنكبوت (Weever Fish) من أكثر الأسماك السامة في البحر المتوسط، إذ تدفن نفسها أسفل الرمال ولا يظهر منها سوى العينان والأشواك السامة، ما يجعل المصطافين يطأونها دون قصد.
وتسبب لسعتها ألمًا شديدًا يمتد إلى الطرف المصاب، إضافة إلى تورم واحمرار وتنميل، وقد يصاحبها ارتفاع في الحرارة أو دوخة وغثيان. ويوصي الخبراء بغمر الجزء المصاب في ماء ساخن بدرجة يمكن تحملها، لأن الحرارة تساعد على تقليل تأثير السم وتخفيف الألم.

مخاطر يجب الحذر منها تواجه المصيفين على شاطئ البحر المتوسط

ـ سمكة العقرب.. تمويه خطير بين الصخور:
تعيش سمكة العقرب بين الصخور والشعاب المرجانية، ويصعب رؤيتها بسبب قدرتها الكبيرة على التمويه.
وتحتوي زعانفها الظهرية على أشواك سامة قد تسبب ألمًا شديدًا وتورمًا سريعًا، وقد تتطور الحالة لدى بعض المصابين إلى انخفاض ضغط الدم أو اضطراب ضربات القلب أو صعوبة التنفس، ما يتطلب رعاية طبية عاجلة.

مخاطر يجب الحذر منها تواجه المصيفين على شاطئ البحر المتوسط

ـ بكتيريا فيبريو.. البكتيريا الآكلة للحوم:
سلط التقرير الضوء أيضًا على بكتيريا فيبريو (Vibrio)، المعروفة إعلاميًا بـ"البكتيريا الآكلة للحوم"، والتي تنشط في المياه المالحة أو الشروب، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.
ويمكن أن تدخل البكتيريا إلى الجسم عبر الجروح أو الخدوش أثناء السباحة، كما قد تنتقل من خلال تناول المحار النيئ أو غير المطهو جيدًا.
وتبدأ الأعراض باحمرار وألم وتورم في مكان الإصابة، لكنها قد تتطور في بعض الحالات إلى تسمم دم يهدد الحياة، خاصة لدى مرضى السكري أو أصحاب المناعة الضعيفة أو المصابين بأمراض الكبد.

مخاطر يجب الحذر منها تواجه المصيفين على شاطئ البحر المتوسط

نصائح لتجنب مخاطر البحر المتوسط

وأوصى الخبراء بعدد من الإجراءات الوقائية، أبرزها:
ـ تجنب السباحة في حال وجود جروح أو خدوش مفتوحة.
ـ ارتداء أحذية مخصصة للسباحة في المناطق الصخرية.
ـ عدم لمس الكائنات البحرية المجهولة.
ـ غسل أي إصابة فورًا وطلب الرعاية الطبية عند ظهور تورم شديد أو صعوبة في التنفس أو ارتفاع الحرارة.
ـ تجنب تناول المحار النيئ أو غير المطهو جيدًا.

وأكد الخبراء أن البحر المتوسط يظل من أكثر الوجهات السياحية أمانًا، إلا أن معرفة هذه المخاطر البسيطة وطرق التعامل معها قد تمنع وقوع مضاعفات خطيرة وتضمن الاستمتاع بعطلة صيفية آمنة.

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مخاطر خفية في البحر المتوسط تهدّد المُصيفين .. قناديل البحر وبكتيريا آكلة للحوم

مخاطر يجب الحذر منها تواجه المصيفين على شاطئ البحر المتوسط
مخاطر يجب الحذر منها تواجه المصيفين على شاطئ البحر المتوسط
مخاطر يجب الحذر منها تواجه المصيفين على شاطئ البحر المتوسط

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