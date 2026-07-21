اتدمر في الحر .. ماسك طبيعي يعالج تقصف الشعر

يعاني عدد كبير من الأشخاص تقصف الشعر وجفافه خاصة في فصل الصيف بسبب ارتفاع الحرارة وأشعة الشمس.

ووفقا لما جاء في موقع بولد سكاي نعرض لكم طريقة عمل ماسك الأفوكادو والموز والعسل لعلاج الشعر وزيادة ترطيبه.

مكونات ماسك الشعر :

نصف حبة أفوكادو ناضجة

نصف حبة موز

ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي

طريقة عمل ماسك الشعر

اهرس الأفوكادو والموز معاً في الخلاط للحصول على عجينة ناعمة تماماً، أضف العسل وامزجه جيداً ووزع الماسك على الشعر من الجذور للأطراف، اتركه لمدة 30 دقيقة، ثم اغسله بالماء الفاتر والشامبو.

مميزات ماسك الأفوكادو والعسل للشعر

يجمع هذا الماسك بين الفيتامينات والبروتينات النباتية والسكريات المرطبة، مما يعيد الحيوية واللمعان للشعر المجهد والمتقصف بسبب الحر وسوء العناية أو استخدام منتجات التجميل الخاطئة.