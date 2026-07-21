أفاتار 07 موديل 2027 تباع بهذه المواصفات

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027 التي تعمل بالوقود والكهرباء، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

سيارة افاتار 07 موديل 2027 الجديدة

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: افاتار 07 موديل 2027، وتنتمي 07 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

أبعاد افاتار 07 موديل 2027

سيارة افاتار 07 موديل 2027 الجديدة

تأتى سيارة افاتار 07 موديل 2027 في سوق السيارات المصري بطول 4825 مم، وعرض 1980 مم، وارتفاع 1610 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2940 مم .

محرك افاتار 07 موديل 2027

سيارة افاتار 07 موديل 2027 الجديدة

تستمد سيارة افاتار 07 موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 495 حصان، وعزم دوران 595 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 39.5 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 197 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5.5 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ افاتار 07 موديل 2027

سيارة افاتار 07 موديل 2027 الجديدة

زودت سيارة افاتار 07 موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة .

مواصفات افاتار 07 موديل 2027

سيارة افاتار 07 موديل 2027 الجديدة

تحتوي سيارة افاتار 07 موديل 2027 علي الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها نوافذ كهربائية امامية، ونوافذ كهربائية خلفية، وزجاج فاميه، وبها Power Windows، وتكييف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وفتحة سقف بانوراما، وشاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس .

سعر افاتار 07 موديل 2027

سيارة افاتار 07 موديل 2027 الجديدة

الفئة الأولي من سيارة افاتار 07 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 290 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة افاتار 07 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 690 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة افاتار 07 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 790 ألف جنيه .