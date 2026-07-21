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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كهربائية بالكامل.. مواصفات جينيسيس G80 2026 الجديدة

جينيسيس G80 الكهربائية 2026
جينيسيس G80 الكهربائية 2026
صبري طلبه

تعد جينيسيس واحدة من العلامات الفاخرة التي انطلقت تحت مظلة شركة هيونداي، قبل أن ترسخ مكانتها خلال السنوات الأخيرة عبر تقديم سيارات تجمع بين التقنيات الحديثة ومستويات الراحة المتقدمة.

ونجحت العلامة في توسيع حضورها داخل قطاع السيارات الفاخرة من خلال مجموعة متنوعة من الطرازات التي شملت سيارات السيدان والكروس أوفر، قبل أن تتجه بقوة نحو المركبات الكهربائية.

ويأتي طراز جينيسيس G80 الكهربائية موديل 2026 ليعكس هذا التوجه، حيث يجمع بين التصميم الفاخر ومنظومة الحركة الكهربائية مع حزمة واسعة من التجهيزات عبر سيارة سيدان كهربائية متطورة.

جينيسيس G80 الكهربائية 2026 

أبعاد جينيسيس G80 الكهربائية 2026

تعتمد جينيسيس G80 الكهربائية 2026 على تصميم خارجي ضمن فئة السيدان الفاخرة، إذ يبلغ طول السيارة 5,135 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,925 مم، مع ارتفاع يبلغ 1,480 مم، في حين تمتد قاعدة العجلات إلى 3,140 مم، وتأتي السيارة مزودة بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بالكامل بتقنية  LED، بينما ترتكز على عجلات قياس 19 بوصة.

محرك جينيسيس G80 الكهربائية 2026

تعتمد السيارة على منظومة دفع كهربائية بالكامل تضم محركين كهربائيين يعملان معًا لتوفير نظام دفع كلي للعجلات AWD، وتبلغ القوة الإجمالية للمنظومة 365 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 700 نيوتن متر، وتعتمد G80 على ناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، وهو النظام المعتاد في السيارات الكهربائية، كما تستمد طاقتها من بطارية بسعة 94.5 كيلوواط ساعة.

جينيسيس G80 الكهربائية 2026 

تقنيات جينيسيس G80 الكهربائية 2026 

زودت السيارة جينيسيس G80 الكهربائية 2026 بنظام تكييف أوتوماتيكي ثلاثي المناطق، كما تضم شاشة بانورامية بقياس 27 بوصة تجمع بين وظائف المعلومات والترفيه وعرض بيانات القيادة، مع دعم التشغيل اللاسلكي لكل من آبل كاربلاي وأندرويد أوتو لتسهيل ربط الهواتف الذكية.

وتعزز السيارة جينيسيس G80 الكهربائية 2026 من مستوى الرفاهية عبر نظام صوتي من Lexicon يضم 17 سماعة، إلى جانب مقاعد كهربائية توفر إمكانيات التدفئة والتبريد، بالإضافة إلى خاصية التدليك، مع مجموعة متقدمة من أنظمة السلامة وتقنيات دعم السائق، إذ تتضمن نظام مراقبة النقطة العمياء، إلى جانب نظام التحذير من حركة المرور الخلفية لتقليل مخاطر الاصطدام أثناء الرجوع للخلف.

جينيسيس G80 الكهربائية 2026 

كما تضم السيارة نظام مراقبة إرهاق السائق، فضلًا عن حساسات ركن أمامية وخلفية وكاميرا محيطية بزاوية 360 درجة، ونظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، وتقنيات متابعة المسار، بالإضافة إلى مجموعة متطورة من أنظمة المكابح وعدد من الوسائد الهوائية التي تعزز مستويات الحماية.

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