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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاهد| جينيسيس GV70 الفيس ليفت موديل 2027

جينيسيس GV70 الفيس ليفت موديل 2027
جينيسيس GV70 الفيس ليفت موديل 2027
إبراهيم القادري

كشفت شركة جينيسيس عن طرازها الجديد جينيسيس GV70 الفيس ليفت موديل 2027 ، وتنتمي GV70 الفيس ليفت لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الأستخدامات، وركزت التحديثات الجديدة على تحسين العزل الصوتي وتوفير خيارات تخصيص داكنة تمنح الهيكل حضور أكثر شراسة .

جينيسيس GV70 الفيس ليفت موديل 2027

مواصفات جينيسيس GV70 الفيس ليفت موديل 2027

جينيسيس GV70 الفيس ليفت موديل 2027

زودت سيارة جينيسيس GV70 الفيس ليفت موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، عجلات مقاس 18 بوصه، وبها وسادات وبطانات أكثر سماكة داخل أقواس العجلات (Wheelhouse pads) لتقليل ضوضاء الطريق والاهتزازات الناتجة عن الاحتكاك بالأسفلت.

جينيسيس GV70 الفيس ليفت موديل 2027

بالاضافة إلي أن سيارة جينيسيس GV70 الفيس ليفت موديل 2027 بها، مقاعد أمامية بأغطية خلفية صلبة من فئة اللوحات (Panel-type)، وبها نظام صوت فاخر من Bang & Olufsen، وحزمة الراحة (Convenience)، وحزمة (Popular II)، وبها فتحة سقف بانوراما .

جينيسيس GV70 الفيس ليفت موديل 2027

ويوجد بـ سيارة جينيسيس GV70 الفيس ليفت موديل 2027، نظام تعليق يتم التحكم فيه إلكترونياً (Electronic Control Suspension) لقراءة تفاصيل الطريق، وترس تفاضلي إلكتروني محدود الانزلاق (E-LSD) لتحسين التماسك في المنعطفات، وكليبرات فرامل باللون الأحمر الرياضي، ومرايات جانبية مكسوة باللون الأسود اللامع.

محرك جينيسيس GV70 الفيس ليفت موديل 2027

تحصل سيارة جينيسيس GV70 الفيس ليفت موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 2500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 300 حصان، وعزم دوران 422 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

جينيسيس GV70 الفيس ليفت موديل 2027

تستمد سيارة جينيسيس GV70 الفيس ليفت موديل 2027 قوتها أيضا من محرك سعة 3500 سي سي بشاحن توربيني مزدوج، وبها قوة 375 حصان، وعزم دوران 530 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

- تاريخ جينيسيس في صناعة السيارات :

جينيسيس GV70 الفيس ليفت موديل 2027

تأسست جينيسيس موتورز كقسم مستقل للسيارات الفاخرة تابع لـ مجموعة هيونداي موتور في كوريا الجنوبية عام 2015، ورغم حداثة تأسيسها إلا أن تاريخها يعود إلى عام 2003، وتعتمد على مصانع هيونداي في أولسان لمنافسة أبرز العلامات الفارهة في العالم.

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