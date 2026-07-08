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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جيلي ترفع سقف المنافسة.. 578 حصانًا وثلاجة داخل سيارة سيدان كهربائية

جيلي جالاكسي 2026
جيلي جالاكسي 2026
عزة عاطف

في الوقت الذي لا تزال فيه شركات السيارات الغربية تناقش براءات الاختراع والنسخ الاختبارية داخل ردهات مجالس إداراتها، تثبت الشركات الصينية تفوقها الميداني بخطوات شاسعة عبر تحويل الأفكار المستقبلية الجريئة إلى مركبات إنتاجية جاهزة للنزول فوريًا إلى الطرقات. 

وجاء الإعلان الرسمي العالمي من مدينة شنجهاي الصينية ليشهد الظهور الأول لسيارة "جيلي غالاكسي تي تي" (جيلي Galaxy TT)، وهي سيارة صالون كهربائية بالكامل تنتمي للفئة المتوسطة إلى الكبيرة (C-segment)، ومصممة بهوية بصرية تجمع بين الهندسة المتقدمة واللمسات الفنية المتطورة.

وجاء اختيار اسم "TT" بناءً على حملة تصويت عالمية للمستهلكين، حيث يحمل الاسم تفسيرًا مزدوجًا يرمز إلى "الاتجاه والتكنولوجيا" (Trend & Technology) وفي نفس الوقت "سائح عبر الزمن" (Time Tourist)، مستهدفًا فئة الشباب الطامحين لاقتناء تكنولوجيا الغد حاليًا لعام 2026.

مقصورة قيادة تفاعلية مجهزة بثلاجة ذكية ومنظومة بصرية فائقة

تبرز القوة الحقيقية لسيارة Galaxy TT عند الدخول إلى مقصورتها الداخلية التي استوحتها فرق التصميم الإيطالية من أجواء المنتجعات الهادئة، حيث تم الاعتماد على تصميم يمنح شعورًا بالدفء والراحة يتفوق على جمود السيارات الكهربائية التقليدية. 

وتحتوي السيارة برمجياً وماديًا على مقصورة القيادة من الجيل الثاني لنظام "Flyme Auto"، والتي تدعم التشغيل المترابط والمتكامل بين لوحة العدادات الرقمية، الشاشة المركزية الضخمة، وشاشة العرض الافتراضية المدعومة بالواقع المعزز (AR-HUD) التي تأتي كميزة قياسية دون تكاليف إضافية.

وتتفوق السيارة لوجستيًا في جوانب العملية والمساحات عبر توفير 37 منطقة تخزين متنوعة. 

وتشتمل هذه المساحات على صندوق أمامي واسع (Frunk) بسعة 3.9 قدم مكعب، بجانب صندوق خلفي متعدد المستويات تبلغ مساحته الأساسية 16.8 قدم مكعب مع قسم سفلي إضافي بسعة 1.9 قدم مكعب. وتكتمل الرفاهية الرقمية بوجود ثلاجة ومجفف حراري مدمج بسعة 5.5 كوارت (ما يعادل 5.2 لتر) للتحكم في برودة وسخونة الأطعمة والمشروبات، بالإضافة إلى روبوت تفاعلي داخل السيارة مدعوم بالذكاء الاصطناعي (EVA) للتفاعل مع الأوامر الصوتية وتحليل الحالة المزاجية للركاب فوريًا.

بنية كهربائية بقوة 578 حصاناً مدعومة بنظام رادار "ليدار" متطور

تعتمد السيارة ماديًا وهندسيًا على بنية كهربائية عالية الجهد بقوة 800 فولت، مما يعزز سرعة الشحن وكفاءة استهلاك الطاقة بالكامل. وتتيح جيلي للمشترين خيارين من منظومات الدفع الفنية:

  • المنظومة الأولى تعتمد على الدفع الخلفي للعجلات وتولد قوة تبلغ 333 حصانًا.
  • المنظومة الثانية والأقوى تأتي بمحركين كهربائيين ودفع كلي للعجلات لتوليد قوة مرعبة تصل إلى 578 حصانًا فوريًا.

وتوفر الشركة 3 خيارات من حزم البطاريات بسعات تتراوح بين 52.4 و63.8 و75.2 كيلوات في الساعة، مما يمنح السيارة نطاق قيادة كهربائيًا صافيًا يبدأ من 336 ميلًا ويصل إلى 451 ميلًا (ما يتراوح بين 540 و725 كيلومترًا) بحسب نوع البطارية المحددة والظروف التشغيلية.

جيلي جالاكسي 2026

وعلى الصعيد الخارجي، تأتي السيارة بطول يبلغ 4,999 ملم وقاعدة عجلات ممتدة تصل إلى 2,920 ملم، متبنية تصميم "الفاستباك" الرياضي الانسيابي الذي يحاكي ملامح سيارة شاومي الكهربائية الشهيرة (Xiaomi SU7)، ومدعومة بجناح خلفي نشط ثلاثي المراحل يفتح بزاوية 22.5 درجة لزيادة القوة الضاغطة وتثبيت المركبة على السرعات العالية.

وتكتمل المنظومة الأمنية والقيادية تكتيكياً بتزويد السيارة بنظام الاستشعار الذاتي الذكي والمطور من جيلي (G-ASD) المدعوم برادار "ليدار" (Lidar) متقدم، مما يمنح السيارة قدرات رائدة في مجال القيادة الذاتية والمساعدة الذكية تضع معايير جديدة للمنافسة العالمية لعام 2026 الحالي.

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