اتحاد الكرة يحسم موقف حسام حسن بعد إنجاز كأس العالم 2026

أكد مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، تمسك مجلس الإدارة باستمرار حسام حسن على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر، مشيرًا إلى وجود اتفاق مبدئي بين الطرفين لمواصلة المشوار خلال المرحلة المقبلة، عقب الإنجاز الذي حققه المنتخب في بطولة كأس العالم 2026.

وأوضح أبو زهرة أن رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، هاني أبو ريدة، حرص على توجيه الشكر إلى الجهاز الفني واللاعبين عقب انتهاء مشاركة المنتخب في المونديال، تقديرًا لما قدموه من أداء ونتائج، مؤكدًا أن ما تحقق يمثل خطوة مهمة في طريق بناء منتخب قوي للمستقبل.

وأشار عضو مجلس الإدارة إلى أن الاتفاق مع حسام حسن على الاستمرار جاء قبل سفر بعثة المنتخب إلى الولايات المتحدة، لافتًا إلى أن المفاوضات جرت في إطار من التفاهم الكامل، وأن الطرفين يمتلكان رغبة مشتركة في استكمال المشروع الفني.

وأضاف أن المدير الفني حقق إنجازًا غير مسبوق، بعدما قاد المنتخب إلى الوصول لأبعد مرحلة في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم، مؤكدًا أن الاتحاد يضع ثقته الكاملة في الجهاز الفني لاستكمال مسيرة التطوير خلال السنوات المقبلة.

واختتم أبو زهرة تصريحاته بالتأكيد على أن بعثة منتخب مصر ستعود إلى القاهرة، بشكل مبدئي، يوم الخميس المقبل، عقب إسدال الستار على مشاركة الفراعنة في بطولة كأس العالم 2026.