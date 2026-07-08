قبل أن يصل للمنازل المجاورة.. الحماية المدنية تُحاصر حريقًا أعلى منزل بالمراغة في دقائق

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة سوهاج في السيطرة على حريق اندلع أعلى أحد المنازل بمركز المراغة، قبل أن يمتد إلى العقارات المجاورة، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح، فيما باشرت الجهات المختصة إجراءاتها للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء الدكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بنشوب حريق أعلى منزل بناحية أقصاص، بجوار الكوبري، بدائرة مركز المراغة، ما استدعى الدفع الفوري بسيارات الإطفاء للتعامل مع البلاغ.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، حيث تبين أن النيران اشتعلت بسطح منزل ملك المواطن محمد أبو زيد، وامتدت إلى كمية من الأخشاب والمخلفات المخزنة أعلى المنزل، الأمر الذي أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب والدخان، وسط حالة من القلق بين الأهالي.

وبفضل سرعة الاستجابة، تمكن رجال الحماية المدنية من فرض كردون أمني حول موقع الحريق، والسيطرة عليه بالكامل قبل امتداده إلى المنازل المجاورة، مع تنفيذ أعمال التبريد اللازمة لضمان عدم تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

وأكدت المعاينة الأولية عدم وقوع أي إصابات أو وفيات جراء الحريق، فيما اقتصرت الخسائر على احتراق بعض الأخشاب والمخلفات الموجودة أعلى سطح المنزل، دون تأثر المبنى أو العقارات المجاورة بشكل مباشر.

وشهدت المنطقة حالة من الاستنفار خلال عمليات الإطفاء، حيث حرص الأهالي على الابتعاد عن موقع الحريق لإتاحة الفرصة أمام رجال الحماية المدنية لإنجاز مهامهم، فيما أعادت الأجهزة المختصة الحركة إلى طبيعتها عقب انتهاء أعمال الإخماد.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحريق، مع تكليف الجهات المختصة بإجراء المعاينة الفنية لتحديد السبب الذي أدى إلى اندلاع النيران، وبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.