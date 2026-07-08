إيران: إصابات في سيريك بعد الهجوم الأمريكي.. وعودة مفاجئة لبيزشكيان من العراق

أفادت وسائل إعلام إيرانية بإصابة عدد من الأشخاص في هجمات استهدفت رصيفًا تجاريًا في مدينة سيريك جنوب البلاد.

وذكرت التقارير أن هجمات استهدفت مواقع أخرى في بندر عباس وجزيرة قشم وقرية زيارات، من بينها رصيف صيد وسفن مدنية، ويبدو أنها استهدفت أيضًا برج اتصالات.



وفي بندر عباس، اشتعلت النيران في عدة قوارب صيد وأفاد التلفزيون الإيراني بأن الوضع في بندر عباس وقشم عاد إلى طبيعته، لكن دوي انفجارات لا يزال يُسمع في سيريك.

وكان الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان قد غادر العراق، حيث كان يحضر مراسم تشييع جثمان المرشد علي خامنئي، وعاد إلى بلاده عقب الضربات الأمريكية.

وفي وقت سابق قال مسئول أمريكي رفيع المستوى لموقع أكسيوس إن الضربات استهدفت أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية، والمراقبة الساحلية، ومواقع إطلاق الصواريخ المضادة للسفن، ومواقع إطلاق الطائرات بدون طيار، ومرافق الموانئ.

وفي نفس السياق، أكد مسؤول أمريكي لشبكة CNN أن الضربات العسكرية الأمريكية الجارية على أهداف في إيران "غير متناسبة"، في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة للرد على الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن شحن قرب مضيق هرمز.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية مساء الثلاثاء بدء الضربات، واصفة إياها بأنها "قوية"، وموضحة أنها تهدف إلى "فرض خسائر فادحة على استهداف ومهاجمة سفن تجارية يقودها مدنيون أبرياء".

