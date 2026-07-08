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مواجهات ربع نهائي كأس العالم 2026 .. صدامات نارية ترسم طريق الحلم نحو اللقب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواجهات ربع نهائي كأس العالم 2026 .. صدامات نارية ترسم طريق الحلم نحو اللقب

كأس العالم 2026
كأس العالم 2026
إسراء أشرف

اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، لتبدأ مرحلة جديدة من المنافسة، عنوانها "لا مجال للتعويض"، حيث تتواجه ثمانية منتخبات في أربع قمم مُرتقبة، بحثًا عن بطاقة العبور إلى نصف النهائي.

وشهدت النسخة الحالية من البطولة مفاجآت عديدة، بعدما ودعت منتخبات كبيرة المنافسات، بينما واصلت منتخبات أخرى كتابة تاريخ جديد، ليصبح الطريق إلى اللقب أكثر صعوبة وإثارة.

فرنسا × المغرب.. إعادة لذكريات المونديال

يصطدم المنتخب الفرنسي بنظيره المغربي في مواجهة تحمل طابعًا خاصًا، بعدما سبق أن التقيا في نصف نهائي كأس العالم 2022، ويطمح "الديوك" لمواصلة حملة البحث عن اللقب، بينما يأمل "أسود الأطلس" في مواصلة رحلتهم التاريخية وإقصاء حامل اللقب السابق.

إسبانيا × بلجيكا.. صدام أوروبي من العيار الثقيل

وتجمع المواجهة الثانية منتخب إسبانيا مع بلجيكا في قمة أوروبية مرتقبة، حيث يسعى "لا روخا" لمواصلة عروضه القوية، بينما يأمل المنتخب البلجيكي في استغلال خبرات نجومه من أجل بلوغ المربع الذهبي.

النرويج × إنجلترا.. هالاند في مواجهة الطموح الإنجليزي

وفي واحدة من أبرز مباريات الدور، يلتقي المنتخب النرويجي مع نظيره الإنجليزي، بعدما واصل إيرلينج هالاند قيادة منتخب بلاده نحو إنجاز تاريخي، بينما يدخل "الأسود الثلاثة" المباراة بطموح استعادة أمجادهم والاقتراب خطوة جديدة من اللقب العالمي.

الأرجنتين × سويسرا.. حامل اللقب أمام اختبار جديد

أما المنتخب الأرجنتيني، حامل لقب كأس العالم، فيواجه منتخب سويسرا الذي واصل مفاجآته بعد إقصاء كولومبيا، ويسعى "راقصو التانجو" بقيادة ليونيل ميسي لمواصلة حملة الدفاع عن اللقب، فيما يأمل المنتخب السويسري في مواصلة مغامرته التاريخية وإقصاء أحد أبرز المرشحين للتتويج.

مواجهات ربع نهائي كأس العالم 2026

فرنسا × المغرب
إسبانيا × بلجيكا
النرويج ×  إنجلترا
الأرجنتين × سويسرا

وتعد مباريات الدور ربع النهائي محطة حاسمة في سباق المنافسة على كأس العالم، حيث يسعى كل منتخب إلى مواصلة المشوار نحو نصف النهائي، في ظل تقارب المستويات وارتفاع سقف الطموحات مع اقتراب البطولة من مراحلها الأخيرة.

مواجهات ربع النهائي فرنسا المغرب النرويج الأرجنتين إنجلترا مباريات ربع نهائي كأس العالم كأس العالم

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