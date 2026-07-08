النجم الفرنسي باتريس إيفرا يُهاجم إلغاء هدف منتخب مصر: تقنية VAR أفقدت الكرة متعتها

انتقد النجم الفرنسي السابق باتريس إيفرا قرار إلغاء هدف منتخب مصر خلال مواجهته أمام منتخب الأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، معتبرًا أن المنتخب المصري تعرض لقرار تحكيمي أثّر بشكل مباشر في مجريات اللقاء.

وأكد إيفرا أن ما حدث لا يتعلق باختلاف وجهات النظر، بل بالطريقة التي جرى بها التعامل مع اللقطة، مشيرًا إلى أن الهدف الذي سجله مصطفى زيكو جاء بعد مجهود فردي مميز، قبل أن يتم إلغاؤه عقب مراجعة مطولة لتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR).

وأوضح النجم الفرنسي أن تقنية الـVAR وُجدت لمعالجة الأخطاء التحكيمية الواضحة، وليس لإلغاء الأهداف التي تُسجل بصورة طبيعية، معربًا عن اعتقاده بأن استخدام التقنية في مثل هذه الحالات يفقد كرة القدم جزءًا من متعتها.

وأضاف أن منتخب مصر قدم مباراة كبيرة أمام بطل العالم، وكان يستحق الخروج بنتيجة أفضل، مؤكدًا أن الفراعنة أظهروا شخصية قوية وروحًا قتالية طوال اللقاء، وكانوا قريبين من حسم المواجهة لصالحهم.

كما أشار إيفرا إلى أن مثل هذه القرارات تثير الكثير من علامات الاستفهام، خاصة عندما تكون في مباريات أمام منتخبات بحجم الأرجنتين، معتبرًا أن المنتخب المصري يملك كل الحق في الشعور بالظلم بعد هذه المباراة.

وودع منتخب مصر منافسات كأس العالم 2026 من دور الـ16 عقب خسارته أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2، في مباراة شهدت جدلًا تحكيميًا واسعًا بسبب قرار إلغاء هدف للفراعنة بعد العودة إلى تقنية الفيديو، وهو القرار الذي أثار موجة كبيرة من الانتقادات داخل الأوساط الرياضية.