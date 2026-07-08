قمة الناتو تحت المجهر .. خبير يكشف أسباب وصفها بـ«قمة تخفيف الأزمات»

وصف إبراهيم كابان، مدير مؤسسة الجيوستراتيجي للدراسات، قمة دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" بأنها "قمة تخفيف الأزمات"، في ظل الأزمات الحقيقية التي يواجهها الحلف، والخلافات القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، وكذلك بين أوروبا وتركيا، فضلًا عن التحديات التي يفرضها خصوم الحلف.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامية دينا زهرة على قناة القاهرة الإخبارية، أن القمة ستركز على توحيد المواقف، أو على الأقل توحيد جهود دول حلف الناتو، مشيرًا إلى أن الاهتمام قد ينصب على معالجة القضايا الداخلية أكثر من التركيز على الملفات الخارجية.

وأوضح أن الولايات المتحدة، في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب، تسعى إلى جعل حلف الناتو أداة تخدم، في المقام الأول، مصالحها داخل أوروبا، إلا أن الرئيس الأمريكي لم ينجح في تحقيق ذلك حتى الآن، ولذلك سيحاول مجددًا الدفع بهذا الاتجاه، مع زيادة الأعباء الملقاة على عاتق الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن واشنطن ستسعى أيضًا إلى إلقاء الكرة في ملعب الاتحاد الأوروبي، من خلال مطالبته بتحمل مسؤولية أكبر في دعم الجهود المتعلقة بأوكرانيا، موضحًا أن ترامب قد يقدم رد فعل على ما يعتبره عدم مساندة أوروبا له خلال المواجهة مع إيران، ومن ثم يرى أن على الدول الأوروبية تحمل جانب أكبر من هذه الأعباء.

وتابع: "أعتقد أن هذا الاجتماع سيركز على معالجة الخلافات الداخلية، لأن حلف الناتو اليوم يشبه جسمًا مثقلًا وممتلئًا بالخلافات، سواء على المستوى الاقتصادي، أو الأمني، أو العسكري، أو حتى على مستوى الرؤية الاستراتيجية المستقبلية."