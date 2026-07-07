قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعليق غير متوقع من شوبير بعد توديع المنتخب المونديال
امتحان TOFAS لطلاب أولى ثانوي 22 يوليو.. وتأهيل الناجحين للسفر لليابان
ركلة جزاء لـ صلاح| خبير تحكيمي يفتح النار على حكم مباراة مصر والأرجنتين
الرئيس السيسي موجهًا الشكر لأبطال المنتخب: نفخر بكم وبإنجازكم والمستقبل أفضل
رئيس وزراء الإمارات العربية المتحدة: شهدنا اليوم مباراة مصرية عربية بطولية قاتل فيها فراعنة مصر أمام بطل العالم
الرئيس السيسي لأبطال المنتخب: "شكراً لكم.. صنعتم تاريخاً جديداً والمستقبل أفضل
ترامب يهاجم حلف الناتو في قمة أنقرة ويجدد انتقاداته لأوروبا
مدبولي يؤكد أهمية الشراكة بين مصر ومجموعة "ميرسك" وحرص الحكومة على تعزيز علاقات التعاون
ميسي يدرك التعادل للأرجنتين أمام مصر في الوقت القاتل
الأرجنتين تقلص الفارق أمام مصر بصناعة ميسي
منتخب مصر يضيف الثاني في شباك الأرجنتين بأقدام زيكو
أحمد شوبير: مصطفى دخل تاريخ كأس العالم.. وهذا الإنجاز يدعو للفخر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

"نينتندو" تقرر رسمياً وقف إنتاج منصة الألعاب "Switch" الأصلية في أوروبا

نينتندو
نينتندو
احمد الشريف

تستعد شركة نينتندو اليابانية العملاقة لإسدال الستار على واحدة من أكثر منصات الألعاب نجاحاً في التاريخ الرقمي الحديث. 

وأفاد تقرير استقصائي موسع نشرته منصة "جيمز إندستري" (GamesIndustry.biz) العالمية الموثوقة لعام 2026، أن الشركة استقرت على خطة استراتيجية تقضي بوقف إنتاج وبيع عائلة منصات "Nintendo Switch" الأصلية بالكامل في الأسواق الأوروبية بحلول منتصف فبراير من عام 2027، صامتاً ومن قلب خطوط الإمداد اللوجستية لإخلاء الساحة للأجيال العتادية القادمة.

تفكيك قرار التقاعد لـ "Switch" 

تستهدف السياسة التسويقية المحدثة لعملاق الألعاب الياباني إعادة تنظيم نفوذها الواجهي وتوجيه طاقات مصانعها نحو البنى الفيزيائية المتطورة. 

وتمنح البيانات التحليلية لعام 2026 أدلة قاطعة على أن قرار سحب المنصة الهجينة الأصلية التي انطلقت قبل سنوات سيعيد صياغة خريطة مبيعات قطاع الترفيه بنسبة توافق بلغت 100%، مما يتيح تسييل المخزونات الحالية عبر منافذ التجزئة، ويغلق عهد منصة حققت أرقاماً قياسية لتبدأ مرحلة الانتقال النخاعي نحو العتاد الجديد.

بروتوكولات معالجة الرسوميات

تمنح نينتندو أجهزتها الحالية رقع دعم برمجية نهائية لضمان استقرار تشغيل الألعاب الضخمة حتى اللحظات الأخيرة من عمرها الافتراضي. 

وحرص مبرمجو النواة بالشركة على صيانة الأكواد المخصصة للنظام لتتولى أتمتة تقنين دفقات الطاقة في أجزاء من الثانية، مما يحمي المعالج المركزي واللوحة الأم لمنصات المحمول والخصوم من السخونة المفرطة اللحظية أثناء معالجة الجرافيك المعقد، ويصون البطارية صامتاً طوال ساعات اللعب.

ارتباط استراتيجي دقيق يتابعه قطاع التجزئة 

تفتح الكواليس اللوجستية لوقف إنتاج المنصة الفاخرة آفاقاً استشرافية وتنظيمية بالغة الأهمية يتابعها سوق الألعاب الإلكترونية وموزعو التجزئة في مصر لعام 2026.

ويرى خبراء البرمجيات محلياً أن هذا التحول يمثل منعطفاً حيوياً تترقبه فئات الشباب المستقلين، والمطورين، وعاملي قنوات العمل الحر بمصر الذين يربطون إدارة مشاريعهم الترفيهية وحملاتهم بالأسواق المحلية بقوة واستقرار السوفت وير المعاصر لشبكات الألعاب، لضمان إنتاجية بدون أي تعقيد واجهي.

نينتندو Nintendo Switch

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة مصر والأرجنتين

حملها الآن.. تردد القناة المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر والأرجنتين

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس جميع المحافظات

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس جميع المحافظات ..اضغط هنا

مباراة مصر والأرجنتين

شاهد مجاناً.. القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين

منتخب مصر

شاهد مباراة مصر والأرجنتين مجانًا في كأس العالم.. تردد القناة المفتوحة الناقلة

منتخب مصر

آخر كلام.. هل تذاع مباراة مصر والأرجنتين على بي إن سبورت المفتوحة؟

شقق سكنية

طرح أولى شقق الإيجار التمليكي 2026.. السكن بإيجار شهري دون مقدم حجز والتفاصيل الكاملة

الدواجن

نزلت تاني.. أسعار الدواجن تغازل المواطنين اليوم الثلاثاء بتراجع جديد

الدواجن

حقنة البرد.. تحذير عاجل للمواطنين بشأن الدواجن

ترشيحاتنا

الأذان

ما حكم قول "صدقت وبررت" عند سماع الصلاة خير من النوم؟.. الإفتاء توضح

دار الإفتاء

هل يُحاسَب الإنسان على تضييع الوقت؟.. أمين الإفتاء يجيب

سجود السهو

هل سجود السهو يغني عن الركعة الناقصة؟.. أمين الإفتاء يجيب

بالصور

أورام الدماغ.. ماذا يحدث للنساء عند تناول بعض وسائل منع الحمل الهرمونية؟

وسائل منع الحمل الهرمونية مرتبطة بالإصابة بأورام الدماغ
وسائل منع الحمل الهرمونية مرتبطة بالإصابة بأورام الدماغ
وسائل منع الحمل الهرمونية مرتبطة بالإصابة بأورام الدماغ

دراسة: النوم ساعة إضافية يوميًا يحمي المراهقين من أمراض مزمنة

النوم ليلا يحمي المراهقين من السكري والسمنة
النوم ليلا يحمي المراهقين من السكري والسمنة
النوم ليلا يحمي المراهقين من السكري والسمنة

علاج مناعي جديد يمنح الأمل لمرضى سرطان الدماغ.. نتائج واعدة للقضاء على الأورام العدوانية

علاج مناعي جديد يمنح الأمل لمرضى سرطان الدماغ
علاج مناعي جديد يمنح الأمل لمرضى سرطان الدماغ
علاج مناعي جديد يمنح الأمل لمرضى سرطان الدماغ

طريقة عمل صينية الفراخ بالبصل.. وصفة سهلة بدون طماطم

طريقة عمل صينية الفراخ بالبصل
طريقة عمل صينية الفراخ بالبصل
طريقة عمل صينية الفراخ بالبصل

فيديو

منتخب مصر

أصوات فلسطينية من القدس تدعم المنتخب المصري: شعب واحد وقلب واحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تفعيل بروتوكول كشف الثعابين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : كنت فاكر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل ينسى الرجل امرأة أحبته بصدق؟ ولماذا يعود بعض الرجال للبحث عن امرأة خسروها؟

المزيد