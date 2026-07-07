أحمد موسى: منتخب مصر لم يُهزم أمام الأرجنتين.. وتم إقصاؤه بفعل فاعل

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن منتخب مصر قدم مباراة كبيرة أمام الأرجنتين، مشددًا على أن المنتخب المصري لم يخسروا داخل الملعب، وإنما تعرضوا لظلم تحكيمي أدى إلى إقصائهم، كما وجه انتقادات حادة للاتحاد الدولي لكرة القدم، مطالبًا بالتحقيق في ما وصفه بـ"الفساد التحكيمي".

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" : "منتخب مصر قدم صورة بلدنا العظيمة، وقلت إمبارح البطولة دي الاتحاد الدولي هيوجهها لميسي، وإنفانتينو كان شغله الشاغل إنه عايز ميسي ياخد البطولة، إنفانتينو كان قاعد، ولما جبنا الجول الثاني كأنك قتلته، وقلت إن ده اللي هيحصل معانا، وإن فيه توجيه للتحكيم ضد مصر، إحنا متغلبناش، إحنا فزنا، إحنا تم إقصاؤنا بفعل فاعل".

وأضاف: "أول ما جه الجول الثاني، كان واضح إن إنفانتينو مضايق، بينما رئيس الاتحاد الأفريقي كان سعيدًا جدًا، لكن إنفانتينو كان زعلان لما جبنا الجول الثاني".

وتابع : "بقول للكابتن هاني أبو ريدة، قدم احتجاج، وشوف فساد الاتحاد الدولي، والفساد التحكيمي، وفي الانتخابات اللي جاية، الكل يقلب عليه، لأنه منحاز لمنتخب على حساب منتخب".

واختتم : "بلاتر مشي بسبب الفساد واتفضح، هل أنت يا إنفانتينو ما أخدتش عبرة من اللي قبلك، وبقولكم بعد ما يمشي، الملف بتاعه هيتفتح".