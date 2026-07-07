بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على انخفاض

أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الثلاثاء، على انخفاض، حيث سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” تراجعا بنسبة 0,96 %، ليستقر بذلك عند 18.224,41 نقطة.

وسجل مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، انخفاضا بنسبة 0,82 % إلى 1.341,49 نقطة، فيما سجل MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، تراجعا بنسبة 1,28 % إلى 1.296,42 نقطة.

من جانبه، سجل “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، خسارة بنسبة 0,58 % إلى 1.824,74 نقطة.

وفيما يتعلق بالمؤشرات الدولية، أغلق كل من مؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15″، ومؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو آل – ليكيد”، على انخفاض بنسبة 0,75 % إلى 17.513 نقطة، وبنسبة 0,8 % إلى 15.749,13 نقطة، على التوالي.

وتجاوزت التداولات 102,6 مليون درهم.. فيما بلغت رسملة البورصة أكثر من 1.042,13 مليار درهم.