أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الثلاثاء، على انخفاض، حيث سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” تراجعا بنسبة 0,96 %، ليستقر بذلك عند 18.224,41 نقطة.
وسجل مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، انخفاضا بنسبة 0,82 % إلى 1.341,49 نقطة، فيما سجل MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، تراجعا بنسبة 1,28 % إلى 1.296,42 نقطة.
من جانبه، سجل “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، خسارة بنسبة 0,58 % إلى 1.824,74 نقطة.
وفيما يتعلق بالمؤشرات الدولية، أغلق كل من مؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15″، ومؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو آل – ليكيد”، على انخفاض بنسبة 0,75 % إلى 17.513 نقطة، وبنسبة 0,8 % إلى 15.749,13 نقطة، على التوالي.
وتجاوزت التداولات 102,6 مليون درهم.. فيما بلغت رسملة البورصة أكثر من 1.042,13 مليار درهم.
بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على انخفاض
أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الثلاثاء، على انخفاض، حيث سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” تراجعا بنسبة 0,96 %، ليستقر بذلك عند 18.224,41 نقطة.