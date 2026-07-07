أسعار سبائك الذهب والـ 10 جرامات اليوم الثلاثاء 7-7-2026

انخفضت أسعار السبائك الذهبية والجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم؛ بعد موجة التراجع الأخيرة التي شهدها المعدن الأصفر في الأسواق المحلية، وسط ترقب المستثمرين والمقبلين على الشراء لتحركات الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وتواصل السبائك الذهبية جذب الراغبين في الاستثمار والادخار، بينما يحافظ الجنيه الذهب على مكانته باعتباره من أكثر أدوات الاستثمار في الذهب تداولًا داخل السوق المصرية.

أسعار السبائك الذهب اليوم 7-7-2026

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامًا عيار 24: 33,325 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرام عيار 24: 66,650 جنيه.

سعر سبيكة الذهب وزن 20 جرامًا عيار 24: 133,300جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرامًا عيار 24: 333,250 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام عيار 24: 666,500 جنيه.

سعر سبيكة الذهب وزن 250 جرامًا عيار 24: 1,666,250جنيهًا.

سعر كيلو الذهب عيار 24: 6,665,000 جنيهات.

أسعار الجنيه الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب عيار 21 وزن 4 جرامات: 23,320 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب عيار 21 وزن 8 جرامات: 46,640 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب عيار 21 وزن 40 جرام: 233,200 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب عيار 21 وزن 80 جرام: 466,400 جنيهًا

