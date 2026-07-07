قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يهنئ جمهورية القمر بيوم الاستقلال وجزر سولومون بذكرى عيد الاستقلال
مأساة تهز القلوب.. وفاة والدة فتاة الشروق بعد يوم من مصرع ابنتها في حادث مروع
مصر تدين التفجيرين الإرهابيين في دمشق
بالفيديو.. وزير الاستثمار يعلن قرب إطلاق "صندوق استثمار المواهب الرياضية"
رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس جميع المحافظات ..اضغط هنا
الأزهر: الغبن والتدليس في البيع والشراء مكسب زائف وبركة تنزع
بعد تكرار ظهور الثعابين في المحافظات.. رسالة عاجلة من الصحة للمواطنين| تفاصيل
القبض على موظف بنك تعدى على شخص بالقاهرة
شواطئ الإسكندرية ترفع الرايات الحمراء.. اعرف السبب
تراجع الذهب 50 جنيهًا محليًا.. خبير يكشف أسباب الانخفاض
رويترز: ناقلة الغاز المسال القطرية «الركيات» معرضة لخطر الانفجار
زيلينسكي يدعو دول الناتو لتعزيز الإنتاج الدفاعي وبناء نظام أوروبي مضاد للصواريخ الباليستية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

هبوط جديد لأسعار الذهب.. ترقب محضر الفيدرالي يشعل حذر المستثمرين| تفاصيل

هبوط جديد لأسعار الذهب.. ترقب محضر الفيدرالي يشعل حذر المستثمرين| تفاصيل
هبوط جديد لأسعار الذهب.. ترقب محضر الفيدرالي يشعل حذر المستثمرين| تفاصيل
ياسمين القصاص

رغم الضغوط التي يتعرض لها الذهب عالميا بفعل صعود الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة، لا تزال تحركات المعدن الأصفر تحظى باهتمام واسع من المستثمرين والمتعاملين، في ظل ترقب الأسواق لأي إشارات جديدة بشأن توجهات السياسة النقدية الأمريكية، باعتبارها العامل الأكثر تأثيرا في مسار أسعار الذهب خلال المرحلة الحالية.

صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة مع بدء تأثير الرسوم | صحيفة الخليج

وفي هذا الصدد، شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعا جديدا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع انخفاض الأسعار العالمية، وسط حالة من الحذر تسيطر على الأسواق قبل صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بينما تستمر التطورات الجيوسياسية وزيادة مشتريات البنوك المركزية في توفير عوامل دعم تحد من خسائر المعدن النفيس على المدى المتوسط والطويل.

ومن جانبه، يقول الدكتور وليد فاروق، مدير مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع بنحو 40 جنيهات خلال منتصف تعاملات اليوم ليسجل نحو 5800 جنيه، مقارنة بختام تعاملات أمس، في حين تراجعت الأوقية العالمية بنحو 20 دولارا لتسجل 4145 دولارا.

«مرصد الذهب»: الذهب يعاني من ضعف الطلب في مصر

وأضاف فاروق- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 6629 جنيها، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 4971 جنيها، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 46400 جنيه، وأوضح أن الذهب أنهى تعاملات أمس الإثنين على تراجع، بعدما فقد جرام الذهب عيار 21 نحو 30 جنيها من 5870 جنيها إلى 5840 جنيها، بالتزامن مع تراجع الأوقية العالمية بنحو 11 دولارا من 4176 دولارا إلى 4165 دولارا.

وأشار فاروق، إلى أن الأسواق العالمية تشهد حاليا مرحلة من إعادة التوازن بعد المكاسب القوية التي سجلها الذهب الأسبوع الماضي عقب صدور بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة، إذ عاد الدولار إلى الارتفاع مدعوما بصعود عوائد سندات الخزانة، وهو ما قلص جاذبية الذهب باعتباره أصلا لا يدر عائدا.

وتابع: "أنظار المستثمرين تتجه إلى محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، والذي قد يكشف عن حجم التباين بين صناع السياسة النقدية بشأن التضخم وسوق العمل وتوقيت أي تحرك جديد لأسعار الفائدة، في وقت تشير فيه تسعيرات الأسواق إلى احتمال يقارب 58% لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر المقبل، ما يجعل أي لهجة أقل تشددا من جانب الفيدرالي عاملا داعما لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة".

محضر اجتماع الفيدرالي: اتفاق غالبية عظمى على إبطاء رفع أسعار الفائدة ...

وأوضح أن استمرار التوترات في منطقة مضيق هرمز وارتفاع أسعار النفط أعادا المخاوف التضخمية إلى الواجهة، وهو ما انعكس في ارتفاع عوائد السندات الأمريكية، ليمنح الدولار مزيدا من القوة ويضغط على الذهب، إلا أن هذه التطورات الجيوسياسية نفسها تدعم الطلب على المعدن الأصفر باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة، بما يحد من وتيرة التراجعات.

وأردف: "بيانات سوق العمل الأمريكية الأخيرة ما زالت تمثل أحد أهم عوامل الدعم للذهب، بعدما أظهرت تباطؤا واضحا في وتيرة التوظيف مع مراجعة بيانات الأشهر السابقة بالخفض، الأمر الذي دفع المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم على استمرار دورة التشديد النقدي، ليستفيد الذهب من انخفاض احتمالات رفع أسعار الفائدة مقارنة بما كانت عليه قبل صدور تلك البيانات، وأن الذهب لا يزال يتحرك داخل مرحلة تصحيح سعري بعد أن فقد أكثر من ربع قيمته مقارنة بالقمم التاريخية التي سجلها مطلع العام، نتيجة قوة الدولار وتشديد السياسة النقدية الأمريكية، لكنه نجح خلال الأيام الماضية في استعادة جزء من خسائره بدعم من تراجع رهانات رفع الفائدة وعودة الطلب الاستثماري".

ارتفاع عوائد السندات الأمريكية مع استمرار قوة سوق العمل - جريدة العدد ...

وأشار إلى أن تقرير النظرة المستقبلية الصادر عن مجلس الذهب العالمي توقع أن تؤدي القيود المفروضة على واردات الذهب في الهند إلى تراجع الطلب المحلي بنحو 10% على أساس سنوي، مع انخفاض الطلب على المجوهرات والسبائك والعملات الذهبية بنحو 50 إلى 60 طنا سنويا نتيجة زيادة رسوم الاستيراد، وهو ما قد يحد من جانب من الطلب الاستهلاكي العالمي، لكنه لن يغير الاتجاه العام للسوق في ظل استمرار الطلب الرسمي القوي من البنوك المركزية.

وأضاف أن تقرير مجلس الذهب العالمي للنصف الثاني من عام 2026 أكد أن الذهب سيظل من أكثر الأصول ارتباطا بالتطورات الاقتصادية والجيوسياسية، متوقعا استمرار مشتريات البنوك المركزية عند مستويات تفوق متوسطها التاريخي، بما يوفر دعما هيكليا للأسعار على المدى المتوسط والطويل، رغم استمرار التقلبات قصيرة الأجل الناتجة عن تحركات أسعار الفائدة والدولار.

طفرة 2025 تفتح الباب لمفاجآت 2026| الذهب تحت مجهر «مجلس الذهب العالمي ...

واختتم: "اتجاه أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة سيظل مرهونا بعدة عوامل رئيسية، تتمثل في نتائج محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، ومسار الدولار الأمريكي وعوائد السندات، إلى جانب تطورات الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط، واستمرار مشتريات البنوك المركزية والتوسع الآسيوي في تجارة الذهب يوفران دعامة قوية تحد من أي تراجعات حادة في الأسعار، حتى مع استمرار التقلبات الحالية".

وفي تطور يعكس التحول المتسارع في خريطة تجارة الذهب العالمية، أطلقت هونج كونج نظاما مركزيا لتسوية معاملات الذهب، وأعادت تشغيل تداول العقود الآجلة للمعدن النفيس، مع إعلان خطة لرفع الطاقة التخزينية للذهب إلى أكثر من 2000 طن بحلول عام 2030، إلى جانب العمل على إطلاق عقود ذهب مقومة باليوان، في خطوة تستهدف تعزيز مكانة المدينة كمركز عالمي لتجارة الذهب والاحتياطيات، وسط منافسة متزايدة مع سنغافورة.

والجدير بالذكر، أنه في ظل استمرار حالة الترقب التي تسيطر على الأسواق العالمية، يبقى الذهب رهينا لمعادلة معقدة تجمع بين قرارات السياسة النقدية الأمريكية، وتحركات الدولار، وتطورات الأوضاع الجيوسياسية. 

بينما قد تستمر التقلبات قصيرة الأجل، فإن استمرار الطلب الرسمي من البنوك المركزية، إلى جانب تنامي الدور الآسيوي في تجارة الذهب، يعزز التوقعات ببقاء المعدن الأصفر أحد أبرز الملاذات الآمنة والأصول الاستراتيجية التي تحافظ على جاذبيتها في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية.

الذهب أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم الثلاثاء جرام الذهب اليوم الثلاثاء الفيدرالي الأمريكي الدولار جرام الذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة مصر والأرجنتين

شاهد مجاناً.. القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين

مشاهدة مباراة مصر والأرجنتين

حملها الآن.. تردد القناة المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر والأرجنتين

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 بالاسم ورقم الجلوس .. اضغط هنا

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس جميع المحافظات

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس جميع المحافظات ..اضغط هنا

الدواجن

نزلت تاني.. أسعار الدواجن تغازل المواطنين اليوم الثلاثاء بتراجع جديد

شقق سكنية

طرح أولى شقق الإيجار التمليكي 2026.. السكن بإيجار شهري دون مقدم حجز والتفاصيل الكاملة

الدواجن

حقنة البرد.. تحذير عاجل للمواطنين بشأن الدواجن

منتخب مصر

آخر كلام.. هل تذاع مباراة مصر والأرجنتين على بي إن سبورت المفتوحة؟

ترشيحاتنا

تراجع استهلاك الوقود في الهند

تراجع استهلاك الوقود في الهند خلال يونيو رغم استمرار نمو الطلب

طفرة الذكاء الاصطناعي العالمية

عقبات متزايدة أمام توسع مراكز البيانات تهدد طفرة الذكاء الاصطناعي العالمية

الرئيس عون

الرئيس عون: لن أقبل بتفاوض أحد عن لبنان وندعو للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها

بالصور

5 خطوات فعالة لمنع دخول الثعابين إلى المنزل.. نصائح بسيطة تحمي أسرتك

نصائح فعالة لمنع دخول الثعابين إلى المنزل
نصائح فعالة لمنع دخول الثعابين إلى المنزل
نصائح فعالة لمنع دخول الثعابين إلى المنزل

قبل صافرة البداية.. 8 نصائح طبية لمشاهدة المباراة دون إرهاق أو جفاف

قبل صافرة البداية.. 8 نصائح طبية لمشاهدة المباراة دون إرهاق أو جفاف
قبل صافرة البداية.. 8 نصائح طبية لمشاهدة المباراة دون إرهاق أو جفاف
قبل صافرة البداية.. 8 نصائح طبية لمشاهدة المباراة دون إرهاق أو جفاف

نشرة المرأة والمنوعات| خطوة تقلل امتصاص الزيت أثناء قلي الباذنجان.. أخطاء تخزين الطماطم

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

تراخيص السيارات تقفز 25% في يونيو.. وشيفروليه تتصدر المبيعات

سوق السيارات المصري
سوق السيارات المصري
سوق السيارات المصري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقالي المائة... كلمة لا تموت ورسالة لا تنتهي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صقر وكناريا.. قميص "النكتة" على جسد "الأكشن"

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: قمة أنقرة.. اختبار للناتو لتقرير المصير

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معركة الذهب في الصحراء الشرقية.. بين سيادة القانون وحفظ قوت الأمة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

المزيد