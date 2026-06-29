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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار النحاس تتراجع تحت ضغط تشدد الفيدرالي الأمريكي وصعود الدولار

النحاس
النحاس
أ ش أ

تراجعت أسعار النحاس في تداولات بورصة لندن للمعادن اليوم /الاثنين/، مع استمرار الضغوط على المعادن الصناعية بفعل النبرة المتشددة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وارتفاع الدولار.

وانخفضت العقود الآجلة للنحاس لأجل ثلاثة أشهر باتجاه مستوى 13,300 دولار للطن في بورصة لندن للمعادن، بعد خسائر امتدت لأسبوعين متتاليين. يأتي التراجع بعدما أشار مسئولون في الفيدرالي الأمريكى إلى تزايد دعمهم لرفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة؛ في محاولة لاحتواء التضخم الأمريكي الذي لا يزال مرتفعًا. وفق وكالة "بلومبرج" الإخبارية.

وعادة ما يؤدي تشديد السياسة النقدية الأميركية، أو توقع رفع أسعار الفائدة، إلى دعم الدولار؛ مما يجعل السلع المقومة به أكثر تكلفة على المشترين من خارج الولايات المتحدة، ويضغط بالتالي على أسعار المعادن الصناعية مثل النحاس.

وكان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند بولاية فيرجينيا توم باركين قد صرح مساء /الأحد/ بأن التضخم لا يزال مرتفعًا للغاية، رغم أنه أشار إلى بوادر أولية على احتمال تراجع ضغوط الأسعار قريبًا.

وأظهر تقرير صدر الأسبوع الماضي أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 4.1% على أساس سنوي حتى شهر مايو الماضى، وهي أعلى وتيرة منذ أبريل 2023.

ويتجه النحاس لتسجيل خسارة شهرية تتجاوز 2% في شهر يونيو الجارى، بعدما أغلق عند مستوى قياسي في الشهر السابق.

ويتابع المتعاملون عن كثب مسار السياسة النقدية الأمريكية، في ظل صعود مؤشر للدولار إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر، خلال تداولات الأسبوع الماضي.

كما تترقب الأسواق تطورات السياسة التجارية الأمريكية؛ وسط توقعات بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب قد تتجه إلى فرض رسوم على تدفقات المعادن المكررة.

وقال هاري جيانج، المتعامل لدى شركة China-Base Ningbo Group، إن قوة الدولار مرشحة للاستمرار بدعم من متانة البيانات الاقتصادية الأمريكية؛ الامر الذى سيؤدى الى مواصلة الضغط على المعادن الأساسية.

وفي المقابل، قال محللون في مؤسسة وبنك "جولدمان ساكس" للخدمات المالية والاستشارات إن تداعيات الصراع في إيران قد تدعم الطلب على المعادن في نهاية المطاف، مشيرين إلى أن زيادة الاعتماد على السيارات الكهربائية، وتوسيع الاستثمارات في الطاقة المتجددة، وارتفاع الإنفاق الدفاعي، واحتدام المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي، كلها عوامل قد تعزز الطلب على النحاس.

ورفع البنك مؤخرًا توقعاته لسعر النحاس بنهاية عام 2026 إلى 13,735 دولارًا للطن، ومتوسط توقعاته لعام 2027 إلى 13,800 دولار للطن.

وانخفض النحاس بما يصل إلى 0.7% إلى 13,267.50 دولار للطن في بورصة لندن للمعادن، قبل أن يتداول عند 13,330 دولارًا في جلسات التداول صباح اليوم/الاثنين/ بتوقيت شنغهاي وماليزيا.

وفي بقية المعادن، استقر الألمنيوم تقريبًا، بينما ارتفع النيكل 0.6%. وفي سنغافورة، تراجعت خامات الحديد 1% إلى 97.75 دولارًا للطن.

أسعار النحاس بورصة لندن السياسة النقدية الأميركية

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