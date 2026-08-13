تفتكر ممكن يحصل؟.. خبير لوائح يلمح لمفاجأة في الزمالك بعد بيان عبد الله السعيد

علق خبير اللوائح عامر العمايرة على البيان الذي أصدره عبد الله السعيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والذي حسم من خلاله موقفه بشأن الاستمرار مع الفريق خلال الموسم الجديد.

وكتب العمايرة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تفتكر استمرار عبدالله السعيد مع نادي الزمالك ممكن يتبعه التراجع عن فسخ التعاقد مع سيف جعفر واستمراره مع الفريق؟ ننتظر ونرى».

وكان عبد الله السعيد قد أثار حالة من الجدل خلال الأيام الماضية، في ظل غيابه عن معسكر إعداد الزمالك، بسبب أزمة تتعلق بمستحقاته المالية وموقفه من استكمال عقده مع النادي.

وأعلن السعيد في بيان نشره عبر حسابه الرسمي أنه فكر جديًا في اعتزال كرة القدم وإنهاء مسيرته بقميص الزمالك، قبل أن يتراجع عن الفكرة ويقرر الاستمرار مع الفريق خلال الموسم المقبل.

وأكد لاعب الزمالك اعتزازه بالفترة التي قضاها داخل القلعة البيضاء، مشيرًا إلى أن علاقته بالنادي وجماهيره تمثل محطة مهمة في مسيرته الكروية.

وشهدت الأيام الماضية حالة من التضارب بشأن مستقبل السعيد، بعدما أعلن وكيله طلب اللاعب إنهاء تعاقده مع الزمالك، قبل أن تدخل الأزمة مرحلة جديدة من المفاوضات انتهت بإعلان اللاعب استمراره مع الفريق.

وعلى الجانب الآخر، يواصل الزمالك استعداداته للموسم الجديد من خلال معسكره الحالي، حيث خاض الفريق تدريباته على ملعب النادي بالعاصمة الجديدة، وسط غياب عدد من اللاعبين.

وشهد مران الزمالك استمرار غياب الثلاثي شيكو بانزا وعبد الله السعيد وخوان بيزيرا.

ويستعد الزمالك للموسم الجديد الذي يشهد مشاركة الفريق في عدد من البطولات المحلية والقارية، أبرزها الدوري المصري الممتاز وكأس مصر وكأس عاصمة مصر وكأس السوبر المصري، إلى جانب بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتترقب جماهير الزمالك خلال الفترة المقبلة حسم موقف سيف جعفر، خاصة بعد التساؤل الذي طرحه خبير اللوائح بشأن إمكانية التراجع عن فسخ تعاقد اللاعب واستمراره ضمن صفوف الفريق.