ثابتة بدون تغيير .. سعر العملات العربية الريال السعودي والدينار الكويتي الآن

استقر سعر العملات العربية أمام الجنيه في تعاملات مساء اليوم الخميس 13-8-2026 على مستوى البنوك المصرية.

سعر العملات العربية اليوم

وسجل سعر العملات العربية مقابل الجنيه؛ ثباتًا منذ أول التعاملات وحتى انتهاء العمل في البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي13.37 جنيها للشراء و 13.41 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي

وسجل سعر الدينار الكويتي 163.41 جنيها للشراء و163,91 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

ووصل سعر الدرهم الإماراتي 13.67 جنيها للشراء و13.71 جنيها للبيع.

سعر الدينار البحريني

وبلغ سعر الدينار البحريني 133.19 جنيها للشراء و133.57 جنيها للبيع.

سعر الريال العماني

وصل سعر الريال العماني 130.42 جنيها للشراء و 130.79 جنيها للبيع.

سعر الدينار الأردني

وبلغ سعر الدينار الأردني 70.73 جنيها للشراء و 71.12 جنيها للبيع.