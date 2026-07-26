تفاصيل سعر عيار 18 في الصاغة الآن

أظهر سعر أوسط أعيرة الذهب استقرارًا مع أول تعاملات له اليوم الأحد 26-7-2026؛ على مستوى محلات الصاغة المصرية دون تغيير.

آخر تحديث لسعر أوسط أعيرة الذهب

وبلغ متوسط آخر تحديث لسعر أوسط أعيرة الذهب وهو من عيار 18 الأوسط انتشارا 5138 جنيها للشراء و 5095 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم

وأظهرت تعاملات الذهب في تعاملات اليوم ثباتا على مستوى محلات الصاغة وبمختلف الأعيرة الذهبية.

تحركات الذهب

وصعد سعر جرام الذهب مقدار 10 جنيهات في تعاملات أمس السبت بمختلف المشغولات الذهبية.

آخر تحديث لسعر الجرام

وصل متوسط سعر الجرام في آخر تحديث له 5995 جنيها .

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكثر انتشارا 6851 جنيها للشراء و 6795 جنيها.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6280 جنيها للشراء و 6228 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5995 جنيها للشراء و 5945 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5138 جنيها للشراء و 5095 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 47.95 ألف جنيه للشراء و 47.56 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4053 دولارا للشراء و 4052 دولارا للبيع.

الذهب في السوق العالمي

يواصل الذهب جذب أنظار المستثمرين باعتباره الملاذ الآمن الأول في أوقات الضبابية الاقتصادية والسياسية، إذ تتحرك أسعاره بين تأثيرات التوترات الجيوسياسية وترقب قرارات البنوك المركزية الكبرى.

ومع اقتراب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تدخل أسواق المعدن الأصفر مرحلة حاسمة قد تحدد اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة، في وقت سجلت فيه السوق المصرية ارتفاعات جديدة مدعومة بعوامل محلية وعالمية في آن واحد.

وكشف "مرصد الذهب" عن ارتفاع طفيف في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، وذلك بعدما حققت الأوقية مكاسب أسبوعية بلغت نحو 0.9% خلال الأسبوع الماضي، مدعومة باستمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بينما يترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل، والذي قد يرسم ملامح السياسة النقدية واتجاه أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.