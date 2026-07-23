ما اتغيرش.. سعر الذهب في الصاغة الآن

ثبت سعر الذهب في مصر داخل محلات الصاغة المصرية مساء اليوم الخميس 23-7-2026 بمختلف الأعيرة الذهبية.

سعر الذهب اليوم

سجل سعر الذهب استقرارًا داخل محلات الصاغة المختلفة بعد ساعات من التعاملات المسائية.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب 5954 جنيها.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6816 جنيها للشراء و6754 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 6249 جنيها للشراء و6191 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 5965 جنيها للشراء و5910 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5112 جنيها للشراء و5065 جنيها للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4050 دولارا للشراء و4049 دولارا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 47.72 ألف جنيه للشراء و47.28 ألف جنيه للبيع.