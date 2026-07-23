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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ما اتغيرش.. سعر الذهب في الصاغة الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

ثبت سعر الذهب في مصر داخل محلات الصاغة المصرية مساء اليوم الخميس 23-7-2026 بمختلف الأعيرة الذهبية.

سعر الذهب اليوم

سجل سعر الذهب استقرارًا داخل محلات الصاغة المختلفة بعد ساعات من التعاملات المسائية.

سعر الذهب في مصر

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب 5954 جنيها.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6816 جنيها للشراء و6754 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 6249 جنيها للشراء و6191 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا  5965 جنيها للشراء و5910 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5112 جنيها للشراء و5065 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4050 دولارا للشراء و4049 دولارا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 47.72 ألف جنيه للشراء و47.28 ألف جنيه للبيع.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر الجنيه الذهب مال واعمال اخبار مصر سعر جرام الذهب

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