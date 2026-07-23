قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لحماية العمال من الموجة الحارة.. محافظ أسيوط يقرر تعديل مواعيد ورديات النظافة بالمراكز والأحياء
الزمالك يقرر قيد ثلاثي الشباب في القائمة الثانية بعقود جديدة
مدرب منتخب صربيا السابق مرشح لتدريب الزمالك
أول إجراء من جيش الاحتلال بعد حادث طعن بيت فوريك
آخر فرصة للحجز.. موعد انتهاء التقديم على شقق الإسكان التعاوني بـ7 مدن
ياسمين عبد العزيز لـ«صدى البلد»: حصل إصابات من الأكشن.. و«خلي بالك من نفسك» عودتي القوية للسينما
بعد مد المهلة.. آخر موعد للتقديم للحصول على سكن بديل الإيجار القديم
إغلاق منفذ سفوان الحدودي بين العراق والكويت بعد تدمير منفذ العبدلي
ياسر جلال يتكفل بعلاج بدوي فهمي
الزمالك يقترب من فك القيد.. تسوية مرتقبة مع أولكسندريا و5 ملفات متبقية في "فيفا"
الدولار والريال السعودي.. أسعار العملات اليوم الخميس 23 يوليو
تقارير: كاف يدرس زيادة مقاعد دوري الأبطال وعدد منتخبات أمم إفريقيا في اجتماع المغرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

هل تستيقظ مبكرًا رغم السهر؟ أسباب قد تمنعك من الحصول على نوم كافٍ

هل تستيقظ مبكرًا رغم السهر؟ أسباب قد تمنعك من الحصول على نوم كافٍ
هل تستيقظ مبكرًا رغم السهر؟ أسباب قد تمنعك من الحصول على نوم كافٍ
ولاء عادل

يعتقد كثير من الأشخاص أن السهر حتى ساعات متأخرة يعني تلقائيًا النوم لفترة أطول في صباح اليوم التالي، لكن البعض يفاجأ بالاستيقاظ مبكرًا حتى في أيام الإجازات، دون القدرة على العودة للنوم، وهو ما قد يشير إلى اضطراب في نمط النوم أو تأثير بعض العادات اليومية والعوامل النفسية.

ويؤكد المتخصصون وفقًا لتقرير موقع "Ndtv" أن النوم الجيد لا يقاس بعدد الساعات فقط، بل بجودته أيضًا، إذ يحتاج معظم البالغين إلى ما بين 7 و9 ساعات من النوم المتواصل حتى يتمكن الجسم والدماغ من أداء وظائفهما بصورة طبيعية.

 

لماذا يحتاج الجسم إلى النوم؟

خلال ساعات النوم، ينشط الجسم في تنفيذ العديد من العمليات الحيوية، مثل إصلاح الخلايا، وتنظيم الهرمونات، وتقوية جهاز المناعة، بينما يعمل الدماغ على معالجة المعلومات وتثبيت الذكريات والتخلص من الفضلات الناتجة عن نشاط الخلايا العصبية، لذلك فإن النوم يعد جزءًا أساسيًا للحفاظ على الصحة البدنية والذهنية.

 

كيف تعرف أنك لا تحصل على قسط كافٍ من النوم؟

هناك مجموعة من العلامات التي قد تشير إلى أن الجسم لا يحصل على الراحة التي يحتاجها، من بينها:

  • الشعور بالتعب فور الاستيقاظ.
  • النعاس المتكرر أثناء النهار.
  • صعوبة التركيز أو تشتت الانتباه.
  • ضعف الذاكرة وكثرة النسيان.
  • الحاجة المستمرة إلى المنبهات مثل القهوة.
  • انخفاض القدرة على إنجاز المهام اليومية.
  • السهر لا يؤثر على الجسم فقط

قلة النوم لا تسبب الإرهاق البدني فحسب، بل قد تؤثر أيضًا في الحالة النفسية، إذ ترتبط بزيادة التوتر وسرعة الانفعال وتقلبات المزاج، كما قد تؤدي مع استمرارها إلى ارتفاع احتمالات الإصابة بالقلق والاكتئاب.

 

ماذا يحدث للدماغ عند نقص النوم؟

يلعب النوم دورًا رئيسيًا في دعم وظائف الدماغ، لذلك فإن الحرمان منه قد ينعكس على القدرة على التعلم والتذكر واتخاذ القرارات، كما قد يؤدي إلى بطء التفكير، وضعف التركيز، وتراجع القدرة على حل المشكلات.

 

مخاطر صحية قد تنتج عن قلة النوم

الحرمان المستمر من النوم قد يزيد من احتمالات الإصابة بعدد من المشكلات الصحية، منها:

  • ضعف كفاءة الجهاز المناعي.
  • ارتفاع ضغط الدم.
  • زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.
  • اضطراب مستويات السكر في الدم.
  • زيادة الوزن نتيجة اختلال الهرمونات المنظمة للشهية.
  • ارتفاع مستويات هرمون التوتر.
  • ما أسباب الاستيقاظ المبكر رغم النوم المتأخر؟
  • قد يحدث الاستيقاظ المبكر نتيجة عدة عوامل، من أبرزها:
  • الضغوط النفسية والقلق.
  • عدم انتظام مواعيد النوم.
  • الإفراط في استخدام الهاتف أو الأجهزة الإلكترونية قبل النوم.
  • تناول الكافيين في ساعات المساء.
  • اضطرابات النوم مثل الأرق.
  • العمل بنظام الورديات أو تغير مواعيد العمل.

 

هل يمكن تعويض قلة النوم في الإجازة؟

يرى خبراء النوم أن النوم لساعات إضافية خلال عطلة نهاية الأسبوع قد يساعد على تخفيف الشعور بالإرهاق، لكنه لا يعوض بشكل كامل آثار الحرمان المزمن من النوم، كما أن تغيير مواعيد النوم والاستيقاظ بشكل كبير بين أيام العمل والإجازات قد يؤدي إلى اضطراب الساعة البيولوجية.

 

نصائح لتحسين جودة النوم

يمكن تحسين جودة النوم من خلال اتباع بعض العادات الصحية، مثل الالتزام بمواعيد ثابتة للنوم والاستيقاظ، والابتعاد عن الشاشات الإلكترونية قبل النوم، وتقليل استهلاك الكافيين مساءً، وممارسة النشاط البدني بانتظام، وتهيئة غرفة النوم لتكون هادئة ومظلمة، مع تجنب تناول الوجبات الثقيلة في وقت متأخر من الليل.

 

متى ينبغي مراجعة الطبيب؟

إذا استمر الاستيقاظ المبكر أو الأرق لفترة طويلة، أو صاحبه إرهاق مستمر يؤثر في العمل أو الدراسة أو الحياة اليومية، فمن الأفضل استشارة الطبيب لتحديد السبب والحصول على العلاج المناسب، خاصة إذا كانت المشكلة مرتبطة باضطرابات النوم أو بعض المشكلات النفسية أو الصحية.

السهر النوم الاستيقاظ اضطراب النوم النوم الجيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026

موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 وظهورها على صدى البلد|توضيح عاجل الآن

احدى جيران المجنى عليها

ساقان داخل حقيبة.. الجيران يروون تفاصيل مقت.ل أم على يد ابنتها بالإسكندرية

صورة من المقطع المتداول

مفاجأة غير متوقعة.. حقيقة رقص طبيبة أسنان داخل العيادة

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 | حقيقة انتهاء التصحيح غداً في الكنترولات

وزير التربية والتعليم

حقيقة إنتهاء الكنترولات من إعداد قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 |توضيح عاجل

ياسر جلال وبدوي فهمى

والله ما هسيبك.. فنان يستغيث بياسر جلال: بنام في الجراج وعندي سرطان ومش لاقي أتعالج

هايدي الشابوري

أهلها قالوا عليها بتهلوس.. فتاة بني سويف تكشف مأساتها داخل مصحة ونتيجة تحليل المخدرات

ترشيحاتنا

....

التخطيط القومي يصدر دراسة حول "تأثير آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM) على الصادرات المصرية من الأسمدة"

جانب من الجولة

رئيس القابضة للمياه يتفقد عددا من المشروعات بمحافظة مطروح

الأسهم الآسيوية

الأسهم الآسيوية ترتفع بدعم من إنفاق شركات التكنولوجيا الأمريكية على الذكاء الاصطناعي

بالصور

جومانا مراد تتألق بإطلالة سوداء أنيقة

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)

طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)
طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)
طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد