هل تستيقظ مبكرًا رغم السهر؟ أسباب قد تمنعك من الحصول على نوم كافٍ

يعتقد كثير من الأشخاص أن السهر حتى ساعات متأخرة يعني تلقائيًا النوم لفترة أطول في صباح اليوم التالي، لكن البعض يفاجأ بالاستيقاظ مبكرًا حتى في أيام الإجازات، دون القدرة على العودة للنوم، وهو ما قد يشير إلى اضطراب في نمط النوم أو تأثير بعض العادات اليومية والعوامل النفسية.

ويؤكد المتخصصون وفقًا لتقرير موقع "Ndtv" أن النوم الجيد لا يقاس بعدد الساعات فقط، بل بجودته أيضًا، إذ يحتاج معظم البالغين إلى ما بين 7 و9 ساعات من النوم المتواصل حتى يتمكن الجسم والدماغ من أداء وظائفهما بصورة طبيعية.

لماذا يحتاج الجسم إلى النوم؟

خلال ساعات النوم، ينشط الجسم في تنفيذ العديد من العمليات الحيوية، مثل إصلاح الخلايا، وتنظيم الهرمونات، وتقوية جهاز المناعة، بينما يعمل الدماغ على معالجة المعلومات وتثبيت الذكريات والتخلص من الفضلات الناتجة عن نشاط الخلايا العصبية، لذلك فإن النوم يعد جزءًا أساسيًا للحفاظ على الصحة البدنية والذهنية.

كيف تعرف أنك لا تحصل على قسط كافٍ من النوم؟

هناك مجموعة من العلامات التي قد تشير إلى أن الجسم لا يحصل على الراحة التي يحتاجها، من بينها:

الشعور بالتعب فور الاستيقاظ.

النعاس المتكرر أثناء النهار.

صعوبة التركيز أو تشتت الانتباه.

ضعف الذاكرة وكثرة النسيان.

الحاجة المستمرة إلى المنبهات مثل القهوة.

انخفاض القدرة على إنجاز المهام اليومية.

السهر لا يؤثر على الجسم فقط

قلة النوم لا تسبب الإرهاق البدني فحسب، بل قد تؤثر أيضًا في الحالة النفسية، إذ ترتبط بزيادة التوتر وسرعة الانفعال وتقلبات المزاج، كما قد تؤدي مع استمرارها إلى ارتفاع احتمالات الإصابة بالقلق والاكتئاب.

ماذا يحدث للدماغ عند نقص النوم؟

يلعب النوم دورًا رئيسيًا في دعم وظائف الدماغ، لذلك فإن الحرمان منه قد ينعكس على القدرة على التعلم والتذكر واتخاذ القرارات، كما قد يؤدي إلى بطء التفكير، وضعف التركيز، وتراجع القدرة على حل المشكلات.

مخاطر صحية قد تنتج عن قلة النوم

الحرمان المستمر من النوم قد يزيد من احتمالات الإصابة بعدد من المشكلات الصحية، منها:

ضعف كفاءة الجهاز المناعي.

ارتفاع ضغط الدم.

زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

اضطراب مستويات السكر في الدم.

زيادة الوزن نتيجة اختلال الهرمونات المنظمة للشهية.

ارتفاع مستويات هرمون التوتر.

ما أسباب الاستيقاظ المبكر رغم النوم المتأخر؟

قد يحدث الاستيقاظ المبكر نتيجة عدة عوامل، من أبرزها:

الضغوط النفسية والقلق.

عدم انتظام مواعيد النوم.

الإفراط في استخدام الهاتف أو الأجهزة الإلكترونية قبل النوم.

تناول الكافيين في ساعات المساء.

اضطرابات النوم مثل الأرق.

العمل بنظام الورديات أو تغير مواعيد العمل.

هل يمكن تعويض قلة النوم في الإجازة؟

يرى خبراء النوم أن النوم لساعات إضافية خلال عطلة نهاية الأسبوع قد يساعد على تخفيف الشعور بالإرهاق، لكنه لا يعوض بشكل كامل آثار الحرمان المزمن من النوم، كما أن تغيير مواعيد النوم والاستيقاظ بشكل كبير بين أيام العمل والإجازات قد يؤدي إلى اضطراب الساعة البيولوجية.

نصائح لتحسين جودة النوم

يمكن تحسين جودة النوم من خلال اتباع بعض العادات الصحية، مثل الالتزام بمواعيد ثابتة للنوم والاستيقاظ، والابتعاد عن الشاشات الإلكترونية قبل النوم، وتقليل استهلاك الكافيين مساءً، وممارسة النشاط البدني بانتظام، وتهيئة غرفة النوم لتكون هادئة ومظلمة، مع تجنب تناول الوجبات الثقيلة في وقت متأخر من الليل.

متى ينبغي مراجعة الطبيب؟

إذا استمر الاستيقاظ المبكر أو الأرق لفترة طويلة، أو صاحبه إرهاق مستمر يؤثر في العمل أو الدراسة أو الحياة اليومية، فمن الأفضل استشارة الطبيب لتحديد السبب والحصول على العلاج المناسب، خاصة إذا كانت المشكلة مرتبطة باضطرابات النوم أو بعض المشكلات النفسية أو الصحية.