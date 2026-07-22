«سكن لكل المصريين».. خطوات الحجز والمستندات المطلوبة وشروط التقديم

تترقب شريحة كبيرة من المواطنين الإعلان عن الطرح الجديد لمشروع «سكن لكل المصريين»، الذي تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لطرحه بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بهدف توفير وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بأسعار مناسبة، مع إتاحة أنظمة تمويل عقاري وفترات سداد ميسرة.

ويستهدف المشروع مساعدة الأسر على امتلاك مسكن مناسب، من خلال طرح وحدات كاملة التشطيب ومجهزة بالمرافق الأساسية، بما يواكب احتياجات المواطنين ويخفف من أعباء شراء السكن.

كيفية التقديم على الوحدات

أتاح صندوق الإسكان الاجتماعي إجراءات الحجز بصورة إلكترونية، حيث يبدأ المتقدم بالدخول إلى الموقع الرسمي للصندوق، ثم تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد في حال عدم امتلاك حساب مسبق، يلي ذلك تحميل كراسة الشروط والاطلاع على الضوابط المنظمة للطرح.

وبعد ذلك يتم سداد مقدم جدية الحجز، واستكمال استمارة التقديم، ثم رفع جميع المستندات المطلوبة بصيغة (PDF)، قبل إرسال طلب الحجز إلكترونيًا لاستكمال إجراءات التقديم.

الأوراق المطلوبة

يتطلب التقديم إرفاق عدد من المستندات الأساسية، من بينها:

صورة سارية لبطاقة الرقم القومي.

إيصال مرافق حديث لمحل الإقامة.

شهادات ميلاد الأبناء في حالة وجودهم.

مستند رسمي يوضح قيمة الدخل الشهري أو السنوي.

بالنسبة لأصحاب المهن الحرة، يشترط تقديم السجل التجاري أو البطاقة الضريبية.

مواصفات الوحدات ونظام التمويل

ومن المتوقع أن يواصل الطرح الجديد العمل بمنظومة التمويل العقاري المطبقة في الإعلانات السابقة، والتي تتيح سداد قيمة الوحدة على مدد طويلة قد تصل إلى 20 أو 30 عامًا، مع تحديد قيمة مقدم الحجز وفقًا لكل مدينة.

كما تشمل الوحدات المطروحة شققًا كاملة التشطيب، مزودة بجميع المرافق الأساسية، وتبلغ مساحاتها ما بين 75 و90 مترًا مربعًا، بما يناسب احتياجات مختلف الأسر.

أبرز شروط التقديم

وبحسب الضوابط المتبعة في الطروحات السابقة، فمن المنتظر أن تشمل شروط التقديم:

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا.

ألا يكون المتقدم أو أحد أفراد أسرته قد حصل سابقًا على وحدة سكنية أو قطعة أرض ضمن مشروعات الإسكان المدعومة.

الالتزام بحدود الدخل المقررة لفئتي محدودي ومتوسطي الدخل.

استيفاء جميع الاشتراطات الواردة بكراسة الشروط عند طرحها رسميًا.

ومن المنتظر أن تعلن وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي خلال الفترة المقبلة التفاصيل النهائية للطرح الجديد، والتي ستتضمن مواعيد الحجز، وقيمة مقدمات جدية الحجز، والمدن المطروح بها الوحدات، إلى جانب الشروط والضوابط المنظمة للتقديم.