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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مستشار وزير التعليم: المدارس الفنية المصرية الألمانية نقلة غير مسبوقة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

قال صلاح عبد الصادق، مستشار وزير التربية والتعليم لشؤون الاتفاقيات والتعاون الدولي، إن توقيع اتفاقية لتطوير المدارس الفنية المصرية الألمانية خطوة غير مسبوقة وتعد الأولى بين مصر وألمانيا وتعكس مدى عمق العلاقات بين البلدين.

وأضاف خلال مداخلة الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن ألمانيا تعد واحدة من قلاع الصناعية في العالم أجمع، ومشاركتها في رفع مستوي المدارس الفنية سيكون له تأثير وسيحدث نقلة نوعية في التعليم الفني في مصر وكفاءته وزيادة المهارات.

وشدد على أن خريجي المدارس الفنية سيكونوا سدا لمتطلبات سوق العمل الأقليمي والدولي، منوها بأنه سيتم زيادة عدد المدارس التكنولوجيا التطبيقية.

ولفت إلى أن الشراكة ستعمل على تأهيل كل من الطالب والمعلم على حد سواء، وتوفير بيئة تعليمية وتدريبية متكاملة تضمن تخريج فنيين على أعلى مستوى من المهارة والجدارة المهنية.

التعليم المدارس الفنية ألمانيا التعليم الفني

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