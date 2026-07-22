إنبي يوافق على رحيل حامد عبد الله إلى الأهلي .. بشرط

كشف الإعلامي خالد الغندور عن موقف نادي إنبي من إمكانية انتقال حامد عبد الله إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن إدارة إنبي لا تمانع رحيل اللاعب إلى الأهلي، لكنها تشترط وصول عرض رسمي من القلعة الحمراء لبدء المفاوضات وإنهاء إجراءات الصفقة.

وأوضح: "موقف إنبي يأتي وفق السياسة التي اتبعها النادي في الصفقات الأخيرة، على غرار انتقال أقطاي عبد الله وعلي محمود، مشددًا على أن النادي لن يتعامل مع أي مفاوضات غير رسمية، وأن الخطاب الرسمي سيكون الخطوة الأولى لحسم مستقبل اللاعب".