البناء المُخالف تحت طائلة القانون .. تعرّف على العقوبات المُقرّرة قانوناً

وضع قانون البناء الموحد إطارًا قانونيًا صارمًا للتعامل مع مخالفات البناء، سواء بإقامة مبانٍ جديدة أو إجراء توسعات أو تعديلات دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.

عقوبة البناء المخالف

ونصّ قانون البناء المُوحّد، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو الغرامة التي لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة، ولا تجاوز 3 أمثال نفس القيمة، كل من قام بإنشاء مبانٍ أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها، دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

وتطبق نفس العقوبة على الأشخاص الذين يتعمدون مُخالفة الأحكام الصادرة في هذه المادة بنفس العقوبة المقررة.

ويُعاقب كل من يقوم ببناء مبان دون ترخيص بدفع غرامة مالية لا تنقص قيمتها عن قيمة تكلفة الأعمال المخالفة التي قام ببنائها، أما بالنسبة للأشخاص الذين قاموا ببناء المباني التي سبق إعلانه بوقفها بالطريق الإداري يعاقب بدفع غرامة مالية.