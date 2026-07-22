رئيس النواب: ثورة 23 يوليو يوم مجيد شكّل وجدانًا جديدًا ومنعطفًا تاريخيًا في مسيرة الوطن

أكد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو 1952، أن هذه الثورة الخالدة شكّلت وجدانًا جديدًا ومنعطفًا تاريخيًا في مسيرة الوطن وأبنائه، ولم تكن مجرد إعلاء لسيادة الإرادة الوطنية المصرية، بل مهدت طريق الحرية لشعوب ودول العالم ورسخت لقيام حركات التحرر الوطني من التبعية الخارجية.

الثورة جسدت العدالة الاجتماعية

وأوضح رئيس مجلس النواب أن الثورة المجيدة مثلت تطبيقًا حقيقيًا لمبادئ العدالة الاجتماعية، ومكّنت مختلف فئات الشعب المصري من المساهمة في بناء وطنها عبر دعم مؤسساته، كما أسهمت في بناء جيش وطني من أبناء الشعب يحمي مقدرات الوطن ويدافع عن ثوابته القومية.

تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة ذكرى الثورة

وتوجه المستشار هشام بدوي، باسمه وباسم نواب الشعب، بخالص التهاني وأصدق التبريكات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، داعيًا الله أن يمده بالعون والتوفيق.

إشادة بدور القوات المسلحة والتلاحم الشعبي في نجاح الثورة

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن ثورة يوليو قامت بسواعد رجال القوات المسلحة الأشداء، وبدعم وتلاحم شعبي متواصل، ما أسهم في الحفاظ على هوية الأمة ومبادئها، وصون قوة وتماسك نسيجها الوطني.

تحية تقدير للقوات المسلحة والمؤسسات الوطنية

ووجّه المستشار هشام بدوي تحية تقدير إلى القوات المسلحة الباسلة، أبناء الوطن وحماة الأرض، وإلى جميع مؤسسات الدولة الوطنية التي تؤدي رسالتها في الحفاظ على مقدرات الأمة وصون أمنها القومي.

دعوة لمواجهة التحديات بالعمل المؤسسي واستكمال مسيرة التنمية

وأكد رئيس مجلس النواب أن استلهام الدروس والقيم الحقيقية لثورة يوليو يفرض ضرورة مواجهة التحديات والمنعطفات التي تشهدها الدولة المصرية بالصبر والعزيمة والتجرد والتكامل، مع التمسك بالعمل المؤسسي المترابط.

وأضاف أن المرحلة الراهنة تتطلب المضي قدمًا في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة لتلبية طموحات أبناء الشعب المصري، وتوفير حياة كريمة لكل مواطن، وصولًا إلى الجمهورية الجديدة التي يتطلع إليها الجميع.

رئيس النواب يهنئ الشعب المصري بذكرى ثورة يوليو

وفي ختام كلمته، تقدم المستشار هشام بدوي بخالص التهنئة لأعضاء المجلس ولأبناء الشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، داعيًا الله أن يحفظ مصر وشعبها، ويوفق قيادتها.