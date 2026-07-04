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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس النواب: تأهل المنتخب الوطني لـ دور الـ 16 فوز تاريخي يضاف إلى سجل انتصارات الدولة المصرية

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب
المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أكد المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، أن تأهل المنتخب الوطني المصري إلى دور الـ16 ببطولة كأس العالم لكرة القدم يمثل فوزًا تاريخيًا مستحقًا يضاف إلى سجل انتصارات الدولة المصرية، ويعكس الإرادة القوية والعزيمة التي يتمتع بها أبناء مصر في مختلف المجالات.

وقال رئيس مجلس النواب، في تويتة عبر موقع " أكس": "أتقدم بخالص التهنئة لشعب مصر العظيم على الفوز المستحق لمنتخبنا الوطني وتأهله إلى دور الـ16 بكأس العالم لكرة القدم، الذي يعكس قدرة أبناء مصر على الصمود ومواجهة التحديات وتحقيق الفوز والانتصار."

وأضاف: "أتقدم بخالص التحية والتقدير لأبطالنا في المنتخب الوطني، وللجهاز الفني والإداري، الذين بعثوا الأمل في قلوب المصريين بعزيمتهم الصادقة وأدائهم المخلص، ونجحوا في قيادة منتخب مصر إلى هذه المرحلة للمرة الأولى في تاريخ البطولة."

واختتم رئيس مجلس النواب، تصريحه معربًا عن تمنياته بمواصلة المنتخب الوطني مسيرة الإنجازات، قائلًا: “أتمنى مزيدًا من الانتصارات لمنتخبنا الوطني في مبارياته القادمة، وعاشت مصر دائمًا محققة للإنجازات.”

المستشار هشام بدوي مجلس النواب كأس العالم المنتخب الوطني

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