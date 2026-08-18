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معهد الفلك: مصر تشهد خسوفا جزئيا للقمر بنسبة تغطية 93% فجر 28 أغسطس
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

معهد الفلك: مصر تشهد خسوفا جزئيا للقمر بنسبة تغطية 93% فجر 28 أغسطس

معهد الفلك
معهد الفلك
أ ش أ

كشف قسم الشمس ومعمل أبحاث الفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية تفاصيل الخسوف الجزئي للقمر، المقرر حدوثه فجر الجمعة 28 أغسطس الحالي بالتزامن مع توقيت بدر شهر ربيع الأول لعام 1448 هجريا، موضحا أن الظاهرة ستكون مرئية في مصر ومناطق من الدول العربية، إلى جانب أمريكا الشمالية والجنوبية وأجزاء من أوروبا وأفريقيا.

وقال الدكتور محمد صميدة رئيس قسم الشمس بالمعهد - في تصريح - "إن الخسوف سيشهد تغطية ظل الأرض لنحو 93% من سطح القمر، ما يجعله من أبرز الظواهر الفلكية خلال شهر أغسطس"، مشيراً إلى أن إمكانية رصد الخسوف تختلف من منطقة إلى أخرى وفقاً لوجود القمر فوق الأفق وقت حدوث مراحله المختلفة.

وأضاف: أن جميع مراحل الخسوف، منذ بدايته وحتى نهايته، تستغرق نحو 5 ساعات و38 دقيقة، بينما تستمر مرحلة الخسوف الجزئي الفعلي لنحو 3 ساعات و18 دقيقة.

وعن مراحل الخسوف في مصر، أوضح صميدة أن الظاهرة تبدأ فجر الجمعة 28 أغسطس وفقاً للتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، حيث يبدأ الخسوف شبه الظلي في تمام الساعة 04:24 فجراً، وهي مرحلة لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، فيما يبدأ الخسوف الجزئي الفعلي في الساعة 05:34 فجراً مع دخول جزء من القمر في ظل الأرض.

وأشار إلى أن الخسوف يصل إلى أقصى مراحل رؤيته في سماء القاهرة عند الساعة 06:29 صباحاً، بالتزامن مع شروق الشمس، لافتا إلى أن مصر لن تتمكن من متابعة باقي مراحل الظاهرة حتى نهايتها بسبب شروق الشمس، بينما يستمر الخسوف الجزئي حتى الساعة 08:52 صباحاً، وينتهي الخسوف بالكامل في الساعة 10:02 صباحاً.

ومن جهتها، أكدت الدكتورة منار محمد عبادي رئيس معمل أبحاث الشمس بالمعهد أن خسوف القمر يحدث بشكل طبيعي عندما يكون القمر في طور البدر، وتتواجد الشمس والأرض والقمر على استقامة واحدة، بحيث تقع الأرض بين الشمس والقمر، فيدخل القمر في ظل الأرض.

وأشارت إلى أن الخسوف القمري يختلف عن كسوف الشمس من ناحية السلامة، إذ لا يمثل النظر إلى القمر أثناء الخسوف أي خطورة على العين، ولا يحتاج إلى استخدام نظارات أو وسائل حماية خاصة، على عكس كسوف الشمس الذي يتطلب وسائل حماية مناسبة للعين عند رصده.

ويكتسب الخسوف أهمية علمية في دراسة حركة القمر والتأكد من الحسابات الفلكية المرتبطة ببدايات الأشهر الهجرية والقمرية، إذ تحدث ظاهرة الخسوف في وضع التقابل، أي في منتصف الشهر القمري تقريباً، عندما يكون القمر بدراً.

ويحدث الخسوف عندما يمر القمر بالقرب من إحدى العقدتين الصاعدة أو الهابطة لمداره، فيدخل جزء منه أو كله في ظل الأرض، فيظهر سطحه مظلماً أو أقل إضاءة نتيجة حجب ضوء الشمس عنه بواسطة ظل الأرض.

قسم الشمس المعهد القومي بحوث الفلكية

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