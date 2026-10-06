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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

جيسيكا حسام الدين تعلن مشاركتها في مسلسل عشماوي مع محمد رمضان.. فيديو

الفنانة جيسيكا حسام الدين
الفنانة جيسيكا حسام الدين
أوركيد سامي

كشفت الفنانة الشابة جيسيكا حسام الدين عن سعادتها  بمشاركتها كعضو لجنة تحكيم افلام جين زي في مهرجان القاهرة  للسينما الفرنكوفونية و أنها خطوة مهمة في مشوارها الفني كما أنها تهتم جدا بمشاهدة الأفلام دائماً 

وقالت جيسيكا حسام الدين في لقاء خاص لموقع صدي البلد ، بشكر عائلتي ، لأنهما سبب كبير في نجاحي ودعمها الدائم ليا».
 

وأعربت الفنانة الشابة عن امتنانها لعائلتها، مؤكدة أن الدعم الذي تحصل عليه من والدتها و والدها يمثل عنصرًا أساسيًا في استمرارها وتطورها داخل الوسط الفني،

جيسيكا حسام الدين في رمضان 2027

وعلى جانب آخر، كشفت جيسيكا حسام الدين عن مشاركتها في موسم دراما رمضان 2027 من خلال مسلسل «عشماوي»، الذي تشارك فيه إلى جانب النجم محمد رمضان.

وأوضحت جيسيكا أنها  عن حماسها للمشاركة في المسلسل، ومشيرة إلى أن العمل يحمل العديد من المفاجآت التي سيتم الكشف عنها للجمهور خلال الفترة المقبلة.

وتابعت: «إن شاء الله المسلسل هيكون مفاجأة للجمهور، وإن شاء الله الجمهور يسعد بكل الأعمال اللي هتتقدم خلال موسم رمضان 2027».

https://youtube.com/shorts/DcVHkIoK-Ao?si=ozqC97Oyye47258o

الفنانة جيسيكا حسام الدين اخبار الفن نجوم الفن

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