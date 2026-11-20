ضرب زلزال بقوة 4.4 درجة منطقة لوس أنجلوس في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان يقع بالقرب من كوميرس، كاليفورنيا، على عمق حوالي 10.5 ميل في الساعة 3:25 صباحًا.

لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو تحذيرات محتملة من تسونامي، ولكن تم الشعور بالزلزال في أجزاء كبيرة من منطقة لوس أنجلوس، وفقًا لردود الفعل الفورية على وسائل التواصل الاجتماعي.

سلسلة هزات أرضية تضرب كاليفورنيا علىى طول خط الصدع



ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، وقعت عشرات الزلازل على طول صدع سان أندرياس في كاليفورنيا، بما في ذلك في مناطق قريبة من لوس أنجلوس ومنطقة خليج سان فرانسيسكو.

وفي الساعة 6:25 صباحًا بالتوقيت الشرقي (3:25 صباحًا بالتوقيت المحلي)، تم رصد زلزال بقوة 4.4 درجة على بعد ستة أميال فقط شرق وسط مدينة لوس أنجلوس.

وقع زلزال بقوة 5.1 درجة في الساعة 1:49 صباحًا بالتوقيت الشرقي (10:49 مساءً بالتوقيت المحلي) على بعد حوالي 100 ميل جنوب سان فرانسيسكو، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

ان مركز الزلزال الأكبر على بعد أقل من 10 أميال من صدع سان أندرياس، وهو الصدع الهائل الذي يبلغ طوله 800 ميل ويمر عبر كاليفورنيا والذي يخشى العلماء أن يؤدي إلى الكارثة الأسطورية المعروفة باسم "الزلزال الكبير".

حتى الآن، كان الزلزال الذي بلغت قوته 5.1 درجة هو الأقوى ضمن سلسلة من الزلازل التي تم رصدها في المنطقة في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة.



تسجيل 29 هزة أرضية في كاليفورنيا

حتى الساعة 6:40 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وقع ما لا يقل عن 29 زلزالاً على بعد أميال من بعضها البعض على طول صدع سان أندرياس.

جميعها كانت أقوى من 2.0 درجة، وسبعة منها على الأقل تجاوزت 3.0 درجة، بما في ذلك الزلزال الأخير في لوس أنجلوس.

أبلغ أكثر من 10,000 شخص هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية عن زلزال بلغت قوته 4.4 درجة في شرق لوس أنجلوس. وُصفت الهزة بأنها "خفيفة"، لكنها شُعر بها على نطاق واسع في جنوب كاليفورنيا، ووصلت إلى مدينة لوس أنجلوس، وإنجلوود، وميشن فيجو، وهانتينجتون بيتش، ولونج بيتش، وسيمي فالي، وسانتا كلاريتا.

كانت قوة الزلزال 5.0 درجة واحدة من أولى الزلازل التي تم رصدها في هذه المجموعة وأرسلت موجات صدمية لمئات الأميال، حيث أبلغ السكان في سان دييجو ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو وساكرامنتو عن شعورهم بالاهتزازات الناجمة عن الزلزال.

وأشارت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إلى أنه تم الإبلاغ عن اهتزازات "قوية" بالقرب من مركز الزلزال، على بعد حوالي 25 ميلاً شرق ساليناس.

ما هو خط الصدع سان أندرياس؟

في سبتمبر، رفعت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية خطر وقوع كارثة كبرى في شمال كاليفورنيا من 72 إلى 74.1 بالمائة خلال العقود الثلاثة القادمة.

صدع سان أندرياس هو خط صدع يمتد لمسافة 800 ميلمن جنوب كاليفورنيا شمالاً عبر منطقة خليج سان فرانسيسكو وصولاً إلى المحيط الهادئ.

على الرغم من وجود العديد من الصدوع في الولاية التي تعتبر نشطة ومعرضة لخطر النشاط الزلزالي الكبير، إلا أن صدع سان أندرياس يُنظر إليه على أنه الصدع ذو التأثير الأوسع نطاقاً على طول الساحل الغربي.