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اضطرت وزارة الزراعة الأمريكية إلى تعليق عمل العديد من تطبيقاتها الإلكترونية هذا الأسبوع، استجابة لما وصفته بأنه «حادث متعلق بالأمن السيبراني»، ما أدى إلى انقطاع بعض خدماتها الرقمية، وفقاً لتقرير نشرته منصة «نكست جوف/إف سي دبليو».

وأفاد التقرير بأن الأعطال طالت البوابات الإلكترونية التي تستخدمها الوزارة لتقديم مدفوعات معينة للمزارعين، من بينها مدفوعات التأمين على المحاصيل.

كما تعذر الوصول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الزراعة لفترة وجيزة مساء الخميس ، عندما حاولت صحيفة «نيويورك بوست» الدخول إليه، إذ ظهرت رسالة تفيد بأنه «متوقف مؤقتاً لأغراض الصيانة».

ووفقاً لمنصة «نكست جوف/إف سي دبليو»، أُبلغ بعض موظفي الوزارة بالواقعة يوم الاثنين عبر رسالة بريد إلكتروني أرسلها كريس روتلر، القائم بأعمال مساعد كبير مسؤولي المعلومات في مركز أعمال الإنتاج الزراعي والحفاظ على الموارد التابع للوزارة.

وأوضح روتلر أن مركز عمليات الأمن السيبراني والخصوصية بالوزارة «اكتشف حادثاً أمنياً»، ما اضطر الوزارة إلى «إعادة تعيين كلمات المرور لجميع قواعد البيانات في مختلف البيئات التشغيلية».

وأضاف: «يتطلب ذلك منا إعادة ضبط جميع التطبيقات، ما يؤدي إلى انقطاع الخدمات».

وأشار إشعار فني حصلت عليه المنصة إلى أن تطبيقات الوزارة «قد تواصل التعرض لانقطاعات متقطعة طوال الأسبوع»، في ظل استمرار أعمال الصيانة.

كما أفاد بعض موظفي الوزارة بوجود مشكلات في شبكاتهم الافتراضية الخاصة. ولم يتضح ما إذا كان الحادث الأمني ناجماً عن هجوم إلكتروني.

ولم ترد وزارة الزراعة الأمريكية على طلب صحيفة «نيويورك بوست» التعليق على الواقعة.