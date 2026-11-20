أعلن الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية عن نجاح الفريق الطبي بوحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى أبو كبير المركزي، بقيادة الدكتور محمد نور الدين مدير إدارة الخدمات الطبية والمشرف العام على المناظير بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، والدكتور محمد عصام أخصائي ورئيس وحدة المناظير، والدكتور أحمد إسماعيل، والدكتور أسامة عبدالعزيز، وبمشاركة الدكتور صهيب محمد، والدكتور أحمد حكيم، والدكتور أحمد سعد أخصائيي المناظير، والدكتورة أسماء السيد أخصائية التخدير، وهيئة التمريض هدى عثمان مشرفة وحدة المناظير، في إجراء عدد من مناظير الجهاز الهضمي التشخيصية والعلاجية المتقدمة، شملت استخراج عملة معدنية من طفل ابتلعها وكان يعاني من صعوبة في البلع، والسيطرة على نزيف بالمعدة باستخدام الكي ببلازما الأرجون، وعلاج دوالي المريء والمعدة بالمنظار، إلى جانب علاج حالات من ارتجاع المريء المزمن وفتق الحجاب الحاجز، وإجراء مناظير تشخيصية للمريء والمعدة والاثني عشر والقولون.

وأشاد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بكفاءة الفريق الطبي بوحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى أبو كبير المركزي، وتنوع المناظير التي تم إجراؤها، والتي تدل على تطور مستوى الخدمات التخصصية بالمستشفى، مؤكدا أهمية التوسع في تقديم خدمات المناظير التشخيصية والعلاجية، بما يساهم في سرعة تشخيص الأمراض والتعامل مع الحالات التي تستدعي تدخلات دقيقة دون الحاجة إلى تدخل جراحي في الحالات التي تسمح بذلك.

وأوضح أن وحدة مناظير الجهاز الهضمي قامت بإجراء ١٢ حالة منظار في يوم واحد حيث تم التعامل مع حالة تعاني من ارتجاع مزمن بالمريء مصحوب بفتق في الحجاب الحاجز باستخدام تقنية الكي ببلازما الأرجون (ARMA)، كما تم استقبال طفل ابتلع عملة معدنية ويعاني من صعوبة في البلع، ونجح الفريق الطبي في استخراجها بالمنظار دون الحاجة إلى جراحة، هذا بالإضافة إلى التعامل مع حالة نزيف بالمعدة نتيجة اعتلال واحتقان شديد بالغشاء المخاطي للمعدة مرتبط بارتفاع ضغط الوريد البابي باستخدام تقنية الكي ببلازما الأرجون، للمساعدة في السيطرة على النزيف، بالإضافة إلى إجراء ربط لدوالي المريء باستخدام الحلقات المطاطية، وحقن دوالي المعدة وفقاً لطبيعة كل حالة، إلى جانب إجراء مناظير تشخيصية للمريء والمعدة والاثني عشر والقولون للكشف عن أسباب النزيف والقرح والالتهابات، وأخذ العينات اللازمة وفقاً للتقييم الطبي.

وقدم الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الشكر للدكتور عمرو إبراهيم وكيل المديرية، والدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، والدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات، والدكتور نصر شعبان مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، والدكتور محمد نور الدين مدير إدارة الخدمات الطبية والمشرف العام على المناظير بالمديرية، وللدكتور محمد عيد مدير مستشفى أبو كبير المركزي، وجميع الأطباء وهيئة التمريض والفنيين والخدمات المعاونة والعاملين بوحدة مناظير الجهاز الهضمي، تقديراً لجهودهم وتعاونهم في تقديم خدمات طبية متميزة للمرضى وللمواطنين بمحافظة الشرقية.