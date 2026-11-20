أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن دعم المشروعات الصغيرة بالقرى يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين مشيرًا إلى أهمية تعظيم الاستفادة من برامج التمويل التي تتيحها الدولة وتيسير وصولها إلى الفئات المستحقة بما يسهم في توفير فرص عمل حقيقية ومصادر دخل مستقرة للأسر الأولى بالرعاية والشباب وصغار المزارعين والمرأة المعيلة.

أوضح محافظ الشرقية أن صندوق التنمية المحلية يستهدف تمويل مشروعات صغيرة للفئات الأولى بالرعاية وفي مقدمتها الشباب وصغار المزارعين والمرأة المعيلة بما يساعد على توفير مصادر دخل مستدامة وتحسين المستوى الاقتصادي والإجتماعي للأسر الريفية وخلق فرص عمل حقيقية تتناسب مع طبيعة الأنشطة والموارد المتاحة بكل قرية.

أشار المحافظ إلى أهمية تنظيم برامج تدريبية لتأهيل رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي التنمية على آليات استيفاء بيانات استمارات القروض والإجراءات المنظمة للحصول على التمويل بما يضمن دقة البيانات وسلامة إجراءات التنفيذ وتيسير حصول المواطنين المستحقين على القروض والاستفادة منها بالشكل الأمثل مؤكداً أن مسؤولية تفعيل قروض التنمية المحلية تقع على عاتق رؤساء الوحدات المحلية باعتبارهم الأكثر دراية باحتياجات المواطنين وطبيعة الأنشطة والفرص المتاحة داخل القرى التابعة لهم بما يضمن توجيه التمويلات إلى المشروعات المناسبة ووصول القروض إلى مستحقيها وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.

وفي هذا الإطار أوضح السيد محمد عبد العال مدير إدارة بناء وتنمية القرية بالديوان العام بالمحافظة أنه تم تنفيذ سلسلة ندوات توعوية للتعريف بآليات تمويل المشروعات التنموية الصغيرة من خلال صندوق التنمية المحلية وذلك على مدار ٤ أيام متتالية بمشاركة ممثلي وزارة التنمية المحلية وبالتنسيق مع الوحدات المحلية ومسؤولي التنمية بالمراكز بهدف تفعيل منظومة القروض وتوسيع قاعدة المستفيدين منها بقرى المحافظة.

أشار مدير إدارة بناء وتنمية القرية إلى أن الندوات تناولت مراجعة ملفات القروض المنصرفة وموقف المتحصلات والسداد والمتأخرات وتعزيز المتابعة الميدانية للمشروعات المنفذة لضمان حسن استغلال التمويلات وتحقيق الأهداف التنموية والإقتصادية المرجوة منها حيث شملت الندوات مراكز( الزقازيق وههيا وأبو حماد والإبراهيمية وأولاد صقر وكفر صقر والحسينية وأبو كبير وفاقوس ومشتول السوق وبلبيس ومنيا القمح وديرب نجم ) وذلك على مدار ٤ أيام متتالية بما يعزز نشر الوعي بخدمات الصندوق وآليات الإستفادة من قروضه بمختلف قرى ومراكز المحافظة ، موضحاً أن الندوات جاءت في ضوء قيام وزارة التنمية المحلية بتقديم تسهيلات ائتمانية لقروض صندوق التنمية المحلية بما يعزز فرص تمويل المشروعات الصغيرة ويدعم إقامة أنشطة إنتاجية وتنموية جديدة داخل القرى ويسهم في توسيع استفادة المواطنين من التمويلات المتاحة

دعا محافظ الشرقية أبناء المحافظة للإستفادة من القروض الممنوحة من صندوق التنمية المحلية لإقامة مشروعاتهم الصغيرة لتدر عليهم دخلاص ثابتاً بما يعينهم على تحمل أعباء الحياة وتوفير حياة كريمة لهم.