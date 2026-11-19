التقي المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بعدد من نواب البرلمان وذلك لإستعراض وحل مشاكل المواطنين بدوائرهم المختلفة ومتابعة نسب تنفيذ المشروعات الخدمية المقامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة مؤكداً أهمية التواصل بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعرف على خطط المحافظة المستقبلية للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك بمكتبه بالديوان العام.

إستمع المحافظ لطلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم ، موجهاً بإتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها فوراً وتلبية إحتياجات المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

أكد محافظ الشرقية أن لقاءاته الدورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ تأتي في اطار مناقشة كافة المشاكل المتعلقة بالمحافظة ، مشيداً بأهمية هذه اللقاءات والتي تتيح مجالاً واسعاً لمناقشة هذه التحديات ووضع حلول عاجلة لها بما ينعكس على الصالح العام.

ومن جانبهم قدم نواب البرلمان الشكر لمحافظ الشرقية لإستقباله لهم واستماعه لمشاكل دوائرهم مؤكدين أننا جميعاً نعمل لصالح المواطن ونسعى جاهدين لتلبية احتياجاته وتحقيق طموحاته.