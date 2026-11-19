لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون في حادث تصادم سيارتين ملاكي بجوار كوبري القارب على طريق أسيوط / سوهاج الشرقي بمدخل مدينة البداري ، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وإيداع جثمان المتوفى بالمشرحة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمركز البداري بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بطريق أسيوط/ سوهاج الشرقي أمام كوبري القارب بمدخل مركز البداري على الطريق الزراعي ووجود حالة وفاة ومصابين

وبالانتقال والفحص تبين مصرع شخص توفي أثناء تلقيه الرعايه الطبيه وإصابة 3 آخرين جراء التصادم وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة فيما جرى إيداع جثمان المتوفى بمشرحة المستشفى

وعلى الفور انتقلت إدارة المرور إلى موقع الحادث وجرى رفع آثار التصادم وتسيير حركة المرور أمام السيارات بالطريق الزراعي لمنع التكدس المروري.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث.