أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية المكثفة على الأسواق والمحال التجارية والمنشآت الغذائية بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية، والتصدي بكل حسم لأي مخالفات تتعلق بتداول أو تخزين سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو مجهولة المصدر، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم، ومواجهة صور الغش التجاري والتلاعب بالأسواق.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم، برئاسة محمد إسماعيل، رئيس المركز، نفذت حملة رقابية مكبرة بمدينة ساحل سليم، أسفرت عن تشميع أحد مصانع الحلويات لمخالفته المواصفات والاشتراطات المقررة، وذلك في إطار جهود الأجهزة التنفيذية والرقابية لإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية وضمان التزامها بالمعايير المنظمة للعمل.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الحملة شارك فيها علي عطا أحمد، وأحمد ماهر محمد، وعواطف سليمان درويش، نواب رئيس المركز، إلى جانب إدارة رخص المحلات التجارية، وإدارة شؤون البيئة بالمحافظة، ومديرية الصحة بأسيوط، والأمن الصناعي، وإدارة تموين ساحل سليم، وإدارة المتابعة بالمركز، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة، وتحرير المحاضر المقررة، وإحالة الواقعة إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار الحملات المفاجئة بمختلف أنحاء المحافظة، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تعرضهم للغش والتلاعب، مؤكدًا أهمية تكثيف أعمال المرور والتفتيش على الأسواق والمحال والمنشآت الغذائية وأماكن تخزين وتداول السلع، مع تعزيز التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والرقابية، لضمان سلامة المنتجات المتداولة والتزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والقانونية.